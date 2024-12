Ex-mulher de Tiü França morre após incêndio em residência

Daiane Dias, ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França e autor de explosões que ocorreram em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), morreu nesta terça-feira (3). Ela estava internada em estado grave após provocar um incêndio em sua própria residência em Rio do Sul, Santa Catarina.

O incêndio ocorreu em 17 de novembro. Daiane, que tinha 41 anos, ficou com mais de 80% do corpo queimado. ela ficou internada no Hospital Tereza Ramos de Lages, que fica na Serra de Santa Catarina e é referência em atendimento a pacientes com queimaduras.

– A direção do Hospital Geral Tereza Ramos, de Lages, informa que a paciente faleceu na madrugada desta terça-feira, 3 de dezembro, devido a complicações no seu quadro de saúde. Prontamente, o óbito foi comunicado à família e acionada a Polícia Científica de Santa Catarina – diz nota.

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), Daiane incendiou a casa e permaneceu no interior da residência, indicando uma tentativa de suicídio. Vizinhos, no entanto, a resgataram do local.

– Obtivemos mais evidências (inclusive vídeos) de que ela agiu totalmente sozinha e ateou fogo na residência e permaneceu lá dentro no intuito, ao que tudo indica, de tirar sua própria vida – disse o delegado Juliano Bridi.

Foi Daiane quem revelou, em depoimento à Polícia Federal, que o plano de Tiü França era assassinar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

