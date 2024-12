Mais de 580 bebês vacinados no primeiro mês da Sala de Vacinação do ‘Abelardo Santos’

Com pouco mais de um mês em funcionamento, a Sala de Vacinação do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, em Icoaraci, distrito de Belém, já vacinou 583 recém-nascidos com as vacinas BCG e contra Hepatite B. O espaço foi entregue no dia 17 de outubro deste ano. Um novo serviço que reforça o compromisso do Governo do Pará com a saúde infantil e garante proteção desde os primeiros dias de vida.

A equipe do ‘Abelardo Santos’ destaca que a vacina BCG previne formas graves de tuberculose, como meningite tuberculosa e tuberculose miliar. Por outro lado, a vacina contra a Hepatite B protege contra a infecção pelo vírus da hepatite B e é administrada em três doses: a primeira ao nascer (disponível no HRAS), a segunda até completar 1 ano de idade e a terceira entre 1 e 6 anos (as duas últimas disponível nas Unidades Básicas de Saúde).

Simone dos Santos, mãe do pequeno Bryan, compartilhou o alívio após a imunização do filho. “Agora podemos voltar para casa com mais tranquilidade em vários sentidos: primeiro, por saber que ele está protegido e com a saúde em segurança; segundo, por não precisar procurar essas vacinas em nosso município. Isso nos permite dedicar mais tempo para cuidar dele”, afirmou a autônoma.

O choro da Skyler, filha do professor Willian Araújo, durante a vacinação deixou o pai comovido. “Calma, minha filha… é para o seu bem”, disse ele. Willian destacou que, embora seja difícil, essa é uma dor necessária. “Sentimos a dor com ela, mas, se for para o bem, não tem problema. Confortamos para que ela sinta menos a dor da agulhada. Parabéns ao Hospital Abelardo Santos pelo serviço”, agradeceu.

Como referência em atendimento neonatal, nos últimos 12 meses o Hospital Abelardo Santos realizou 5.187 partos, dos quais 2.428 normais e 2.759 cesáreas.

Referência

Conforme a demanda do complexo obstétrico e neonatal, a nova sala tem capacidade para imunizar até 35 bebês diariamente e com isso, representa um passo significativo na oferta de assistência de qualidade e na garantia do direito à saúde, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Calendário Vacinal do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Para a diretora-geral do HRAS, Aline Oliveira, os números demonstram um saldo positivo no serviço. “Desta forma, reforçamos a importância de uma gestão eficiente e do acesso às vacinas, ferramentas essenciais para prevenir doenças graves e garantir um início de vida mais seguro para nossas crianças. Cada dose aplicada aqui representa cuidado, proteção e um futuro mais saudável para as famílias”.

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS) é a maior unidade pública do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Dentre os serviços, a unidade dispõe também de urgência e emergência obstétrica e ginecológica 24 horas, com cinco salas de parto e 50 leitos de internação obstétrica.

Fonte: Agência Pará/Foto: Diego Monteiro/Ascom HRAS