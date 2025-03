Feira do Empreendedorismo Inclusivo incentiva inclusão e economia criativa em Belém

Evento promovido pela SESPA/CEPA reúne empreendedores com autismo e familiares no Porto Futuro

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), realiza neste fim de semana mais uma edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo. O evento acontece no Parque Urbano Porto Futuro, em Belém, e oferece um espaço para que pessoas com autismo e seus familiares possam divulgar e vender seus produtos, incentivando a inclusão e a economia criativa.

Oportunidade e inclusão

Segundo a coordenadora da Cepa, Neyelle Lacerda, a feira tem o propósito de abrir caminhos para quem enfrenta desafios no mercado de trabalho formal. “Nosso objetivo é fortalecer a economia criativa, gerando emprego e renda para pessoas com autismo e seus familiares, que muitas vezes não conseguem ingressar no mercado tradicional devido às demandas de acompanhamento e terapias. Com a feira, criamos um espaço contínuo para a divulgação de marcas e produtos, permitindo que essa economia circule não só em Belém, mas também em outros municípios do estado.”

A iniciativa já cadastrou mais de 200 empreendedores e acontece mensalmente no Porto Futuro, além de edições especiais em cidades como Marabá e Santarém.

Histórias de superação

O evento reúne histórias inspiradoras, como a de Leidiane Ferreira da Silva, que expõe e vende chapéus e bolsas com temáticas regionais. “Além de empreender, participo da feira para ajudar meu sobrinho autista, já que a mãe dele precisa estar com ele. Quero crescer cada vez mais e contribuir para a inclusão.”

Cintia Lima

A valorização do artesanato local também conquistou visitantes, como Cintia Lima, que aproveitou o passeio para apoiar os empreendedores. “A feira está incrível! Comprei uma bolsa com tema da COP30 e adorei ver a criatividade dos artesãos.”

Para Socorro Lopes, avó de um jovem autista de 15 anos, o evento representa uma oportunidade fundamental de sustento e inclusão. “Nem sempre temos chances como essa. O que vendemos aqui nos ajuda a manter o amor do meu neto pelo desenho, comprando lápis, cadernos e canetinhas. Mesmo com chuva, estamos aqui, mostrando nosso trabalho e fortalecendo essa rede de apoio.”

Diversidade e conscientização

A Feira do Empreendedorismo Inclusivo reúne uma ampla variedade de produtos, como bolos, biscoitos, adesivos, livros, brinquedos, cordões e itens artesanais. Mais do que impulsionar a economia, o evento também promove a conscientização sobre o autismo e a importância da inclusão social.

Serviço

Local: Parque Urbano Porto Futuro – Avenida Visconde de Souza Franco (Doca), entre Rua Belém e Avenida Castilhos França, bairro do Reduto.

Data: Sábado (8) e domingo (9)

Horário: 16h às 21h

O evento é gratuito e aberto ao público.

Texto: Giullianne Dias – Ascom Sespa