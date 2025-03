Tragédia em condomínio no RJ: A importância da manutenção e da segurança

No dia 4 de março, uma tragédia chocou moradores de um condomínio no Rio de Janeiro: uma pilastra de concreto desabou e causou a morte de uma criança. O acidente, que poderia ter sido evitado com medidas adequadas de manutenção e segurança, serve como um alerta para a importância da gestão responsável de condomínios. Como advogado especialista em direito condominial, vejo neste triste episódio uma oportunidade para discutir as obrigações dos condomínios em relação à manutenção predial e à segurança dos moradores.

De acordo com relatos, a pilastra de concreto que sustentava uma estrutura no condomínio desabou repentinamente, atingindo uma criança que brincava nas proximidades. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente levantou questões sobre a falta de manutenção adequada da estrutura e a negligência na fiscalização das áreas comuns.

A importância da manutenção predial

A manutenção predial é uma das principais responsabilidades dos condomínios. Ela garante a segurança das estruturas e a integridade física dos moradores e visitantes. Segundo Felipe Faustino, advogado especialista em direito condominial e sócio do escritório Faustino e Teles, “A falta de manutenção pode resultar em acidentes graves, como o desabamento de pilastras, quedas de muros ou problemas em elevadores. Esses incidentes não apenas colocam vidas em risco, mas também podem gerar responsabilização civil e criminal para os síndicos e administradores.”

Aqui estão os principais aspectos da manutenção predial que devem ser observados:

Inspeções Periódicas: É fundamental realizar inspeções regulares nas estruturas do condomínio, incluindo pilastras, muros, fachadas e áreas comuns. Essas inspeções devem ser feitas por profissionais qualificados, como engenheiros ou arquitetos.

Reparos Imediatos: Problemas identificados durante as inspeções devem ser reparados imediatamente. A procrastinação pode agravar os danos e aumentar o risco de acidentes.

Documentação: Todas as inspeções e reparos devem ser documentados, com relatórios detalhados e comprovantes de pagamento. Essa documentação é essencial para comprovar que o condomínio cumpriu seu dever de cuidado.

A segurança dos moradores deve ser uma prioridade absoluta para os condomínios. Isso inclui não apenas a proteção contra roubos e furtos, mas também a prevenção de acidentes estruturais. “A segurança em condomínios vai além da instalação de câmeras e porteiros. Ela envolve a garantia de que as estruturas estejam em boas condições e que os moradores possam circular pelas áreas comuns sem riscos”, diz Felipe Faustino.

Aqui estão algumas medidas que os condomínios podem adotar para garantir a segurança:

Contratação de Profissionais Qualificados: A manutenção e a inspeção das estruturas devem ser realizadas por profissionais habilitados, como engenheiros civis ou arquitetos.

Sinalização de Áreas de Risco: Áreas que apresentem riscos temporários, como obras ou estruturas danificadas, devem ser sinalizadas e isoladas até que os reparos sejam concluídos.

Plano de Emergência: O condomínio deve ter um plano de emergência que inclua procedimentos para evacuação, pontos de encontro e contatos de emergência.

Seguro Condominial: A contratação de um seguro que cubra danos a moradores e visitantes é uma forma de proteger o condomínio financeiramente em caso de acidentes.

Responsabilidade civil do condomínio

Em casos como o do desabamento da pilastra, o condomínio pode ser responsabilizado civilmente pelos danos causados. Isso significa que os síndicos e administradores podem ser processados pelos familiares da vítima e condenados ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

“A responsabilidade civil do condomínio está diretamente ligada ao dever de cuidado. Se ficar comprovado que o acidente ocorreu por falta de manutenção ou negligência, o condomínio terá que arcar com as consequências jurídicas e financeiras”, diz Felipe Faustino.

A tragédia ocorrida no condomínio do Rio de Janeiro é um triste lembrete da importância da manutenção predial e da segurança em condomínios. Como destaca Felipe Faustino: “A prevenção de acidentes deve ser uma prioridade para todos os condomínios. Investir em manutenção e segurança não apenas protege vidas, mas também evita prejuízos financeiros e danos à reputação do condomínio.”

Foto: Reprodução