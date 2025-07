Feira Tapajós Negócios 2025 deve movimentar mais de R$ 110 milhões em Santarém

Evento gratuito celebra empreendedorismo, cultura e gastronomia amazônica com mais de 130 expositores, shows, desfiles e programação voltada à inovação e sustentabilidade

Santarém (PA) se prepara para receber, entre os dias 28 e 30 de agosto, a Feira Tapajós Negócios 2025, um dos maiores eventos empresariais e culturais do oeste do Pará. A iniciativa é promovida pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do

Pará (Faciapa), em parceria com a ACES – Associação Comercial e Empresarial de Santarém, e será realizada no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, das 16h às 22h, com entrada gratuita.

A II edição do evento tem como foco em acessibilidade, sustentabilidade e inovação, e busca impulsionar o empreendedorismo regional, movimentar a economia local e promover a riqueza cultural da Amazônia.

Cultura, moda e shows para celebrar a identidade amazônica

A programação cultural será um dos grandes atrativos da feira. Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar 20 apresentações culturais com artistas locais, incluindo shows ao vivo. A banda Amazon Beach é a primeira atração confirmada e será responsável por abrir o evento, trazendo uma performance que une energia e regionalidade.

O tradicional Desfile de Moda retorna em 2025 com uma proposta ampliada: valorizar criadores independentes, marcas locais e o talento de estilistas da região. A passarela se transforma em vitrine da identidade amazônica, conectando moda, cultura e economia criativa.

Gastronomia amazônica em destaque

A área gastronômica será novamente um dos pontos altos da Feira, com o retorno da Cozinha Show. O espaço reunirá chefs locais e regionais, que realizarão demonstrações ao vivo, utilizando ingredientes nativos e técnicas tradicionais. Mais que uma vitrine da culinária paraense, o espaço será também uma plataforma de formação e valorização da gastronomia amazônica, reconhecendo a culinária como vetor estratégico de desenvolvimento.

Negócios, inovação e capacitação

A Feira Tapajós Negócios 2025 também se consolida como um espaço de negócios, inovação e conhecimento. Em parceria com o SEBRAE, a programação incluirá capacitações, oficinas técnicas e painéis temáticos voltados para empresários, profissionais do setor produtivo e novos empreendedores.

Nesta edição, os expositores contarão com uma novidade: a possibilidade de optar por stands menores, a partir de 6m², uma estratégia para ampliar o acesso de pequenos empreendedores ao evento.

Expectativa de mais de R$ 110 milhões em negócios

Aliando diversidade de conteúdo a um ambiente propício para negócios e conexões, a feira deve reunir mais de 25 mil visitantes, 136 expositores, capacitação de 300 profissionais e mais de R$ 40 milhões em negócios gerados durante a feira, além de R$ 70 milhões em prospecções no pós-evento.

“A Feira Tapajós Negócios 2025 é um marco para o desenvolvimento regional. Nossa expectativa é ultrapassar os R$ 110 milhões em negócios e fortalecer a visibilidade de quem empreende na Amazônia, em especial em Santarém e municípios do entorno”, afirma Alberto Oliveira, coordenador do evento.

Além da geração de negócios, o evento visa fortalecer a cultura e a gastronomia local, aproximando produtores, consumidores e investidores em um ambiente acolhedor, acessível e inovador.

Serviço:

Feira Tapajós Negócios 2025

28 a 30 de agosto de 2025

Das 16h às 22h

Centro de Convenções Sebastião Tapajós – Santarém (PA)

Entrada gratuita