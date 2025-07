Chuvas causam inundações e caos em Nova York e Nova Jersey

Fortes tempestades atingiram a região metropolitana de Nova York nesta segunda-feira (14), provocando inundações, suspensão de serviços de transporte e o cancelamento de voos. O estado de Nova Jersey chegou a decretar estado de emergência diante da gravidade da situação.

As chuvas causaram alagamentos em ruas, casas e comércios, especialmente no condado de Union, em Nova Jersey, onde moradores enfrentaram água até os joelhos. Em Nova York, todos os cinco distritos entraram em alerta de inundação, com avisos para que moradores de apartamentos subterrâneos se preparassem para evacuar.

A infraestrutura da região entrou em colapso. Linhas do metrô de Manhattan foram suspensas, como as 1, 2 e 3, e outras, como E, M e R, sofreram interrupções. Em Staten Island, os trens pararam totalmente em parte da ilha. Já os aeroportos de LaGuardia, Newark e JFK enfrentaram cancelamentos e atrasos, liderando o ranking mundial de voos afetados.

Rodovias importantes, como a FDR Drive e a Cross Bronx Expressway, ficaram intransitáveis, enquanto carros foram submersos em cidades como Valhalla e Elmsford. Em meio ao caos, uma casa chegou a explodir em North Plainfield, durante operações de resgate.

Comerciantes também contabilizam prejuízos. Em Roselle Park, a água invadiu um tradicional pub da cidade. “Infelizmente, fomos atingidos novamente”, disse o dono do Dowling’s Irish Pub, relembrando o furacão Ida de 2021.

Apesar da destruição, até o momento não há registro de mortes. O Serviço Nacional de Meteorologia alertou que o risco de novas enchentes continuaria até o fim da noite, mesmo com a perda de força das tempestades ao longo do dia.

Imagem: Via Redação