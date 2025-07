Feminicídio em Paragominas: mulher é assassinada após histórico de agressões e marido é preso

Uma mulher foi morta com sinais de espancamento na zona rural de Paragominas, no sudeste do Pará. O principal suspeito é o próprio companheiro, que foi preso logo após o crime. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.

Segundo a delegada Amanda Costa, da Delegacia da Mulher (Deam), o homem foi localizado nas proximidades da casa onde a vítima foi encontrada já sem vida, com fraturas e hematomas pelo corpo. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e remover o corpo.

Vizinhos denunciaram o caso, e relataram que o casal tinha um histórico de violência doméstica e ameaças, o que reforça a suspeita de feminicídio. O agressor foi autuado em flagrante por homicídio (artigo 121 do Código Penal), e a polícia já pediu a conversão da prisão para preventiva.

O nome da vítima não foi divulgado. O caso reacende o alerta para a violência de gênero no Pará, estado que oferece canais permanentes de denúncia, como a Deam e a Deam Virtual, disponível 24 horas no site da Polícia Civil: www.pc.pa.gov.br, onde também é possível solicitar medidas protetivas.

Imagem: Ascom PC