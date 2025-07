Fiscalização fluvial no Pará apreende 82 celulares furtados e prende suspeito

Durante uma operação de rotina no Rio Tajapuru, em Breves, no Marajó, agentes da Base Fluvial Antônio Lemos apreenderam 82 celulares furtados e prenderam um homem em flagrante. A ação ocorreu no fim da tarde da última segunda-feira (21), dentro da embarcação Maria Evanir, que seguia de Santana (AP) para Belém.

Segundo a equipe policial, o suspeito demonstrou nervosismo durante a abordagem e alegou que transportava açaí em um cooler preto. No entanto, ao abrir o recipiente, os agentes encontraram dezenas de celulares sem nota fiscal ou comprovante de compra. O homem confessou que os aparelhos haviam sido furtados no Amapá e seriam levados para a capital paraense. Ele foi preso por furto qualificado.

O secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, destacou a importância das fiscalizações nas rotas fluviais para combater o transporte de cargas ilegais. “Já apreendemos eletrônicos, pneus, pescado tudo sem documentação. As abordagens são essenciais para coibir esses crimes”, afirmou.

Após a prisão, o suspeito e os celulares foram levados para a Base Fluvial e, em seguida, apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Breves.

Outras ações pelo estado

No Baixo Amazonas, a Base Candiru também reforça a vigilância nos rios da região. Na última sexta-feira (18), agentes apreenderam 23 pneus transportados irregularmente na balsa Gabriela, que seguia de Manaus para Santarém. A carga, sem documentação de importação, foi encaminhada à sede da Receita Federal em Óbidos.

Imagem: Agência Pará