Feriado de 1º de Maio: saiba o que abre e fecha em Belém no Dia do Trabalhador

O feriado do Dia do Trabalhador, comemorado nesta quinta-feira (1º de maio), vai alterar o funcionamento de vários serviços e estabelecimentos em Belém. Se você vai aproveitar o dia de folga, é importante ficar atento ao que estará aberto ou fechado na capital paraense.

Comércio e bancos

As agências bancárias e o comércio de rua estarão fechados durante o feriado. Já os supermercados irão funcionar normalmente, mas cada rede decide o próprio horário de atendimento.

Shoppings

As lojas dos principais shoppings da cidade estarão fechadas, mas as praças de alimentação, restaurantes, cinemas e áreas de lazer vão funcionar. Confira o funcionamento dos principais centros de compras:

Pátio Belém: Praça de alimentação, das 12h às 22h; cinema com programação própria.

Bosque Grão-Pará: Alimentação e lazer, das 11h às 22h; restaurantes até 23h.

Boulevard Shopping: Alimentação e lazer, das 11h às 22h; restaurantes até meia-noite.

Metrópole Ananindeua: Alimentação, das 12h às 22h; academia das 9h às 15h.

Castanheira Shopping: Supermercado Líder, das 8h às 22h; alimentação e lazer das 12h às 22h.

Parque Shopping Belém: Alimentação e lazer das 11h às 22h; restaurantes até 23h30.

Parques e espaços públicos

Quem quiser curtir a natureza ou passear ao ar livre terá boas opções:

Estação das Docas: Aberta das 10h à meia-noite.

Mangal das Garças: Funciona das 8h às 18h.

Parque do Utinga: Aberto das 6h às 17h.

Todos esses espaços têm entrada gratuita.

Hemopa

Todas as unidades do Hemopa estarão fechadas no dia 1º de maio. Os atendimentos voltam na sexta-feira (2), com funcionamento normal em Belém, Castanheira, Metrópole, Santarém, Marabá e Castanhal.

Estações Cidadania

As Estações Cidadania estarão fechadas na sexta (2), sábado (3) e domingo (4). Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (5), de acordo com os agendamentos feitos previamente.

Já pensando no Dia das Mães?

Na véspera do Dia das Mães, sábado (10/05), o Shopping Pátio Belém funcionará em horário estendido: lojas e praça de alimentação das 10h às 23h. No domingo (11/05), o funcionamento será normal, com lojas abertas das 13h às 21h.

Imagem divulgação