Banpará transforma a realidade de Bagre com crédito e serviços bancários mais próximos da população

Antes do investimento do Governo do Pará, a população de Bagre, no arquipélago do Marajó, enfrentava grandes dificuldades para acessar serviços bancários. Servidores públicos, aposentados e pequenos empreendedores precisavam viajar horas até Breves para resolver questões simples do dia a dia. Desde 2021, esse cenário mudou com a inauguração da agência do Banpará no município. A chegada do Banco do Estado do Pará transformou a rotina dos bagrenses — facilitando o acesso a serviços, promovendo desenvolvimento e fortalecendo a economia local.

“Antes, a população precisava se deslocar para Breves. E lá mesmo já faziam suas compras. Com a agência do Banpará aqui em Bagre, o dinheiro passou a circular dentro da cidade”, relembra Fábio Viegas, gerente-geral da unidade desde a sua inauguração. “Ficou muito mais prático receber salários. Também conseguimos liberar microcrédito para pequenos empreendedores, não apenas para servidores. Isso mudou bastante a realidade do município.”

A agência de Bagre foi a 13ª inaugurada pelo Banpará apenas em 2021, ano em que o banco intensificou sua expansão pelo interior do Estado. O impacto foi imediato. Além de facilitar o acesso a serviços bancários essenciais, a presença física do banco impulsionou o empreendedorismo e fortaleceu políticas de inclusão financeira.

Erick Patrick, professor da rede municipal e morador de Bagre há dez anos, acompanhou de perto essa transformação. “Antes, eu perdia um dia de trabalho para ir até Breves. Muitas vezes, precisava pernoitar fora porque nem tudo se resolvia no mesmo dia. Hoje, fazemos tudo aqui”, conta. Para ele, a chegada do Banpará representou mais que comodidade: foi um avanço em cidadania. “A presença do banco em todos os 144 municípios do Pará é fundamental. Isso contribui diretamente para o desenvolvimento local.”

CRÉDITO QUE TRANSFORMA

Além dos serviços bancários tradicionais, a agência de Bagre atua com linhas de crédito específicas, alinhadas à realidade da população local. Entre elas estão o Empodera, voltado para mulheres empreendedoras; o Banpará Comunidade, para micro e pequenos negócios; e o Banpará Bio, destinado a quem trabalha com açaí ou na área rural.

“Temos uma população muito empreendedora. Essas linhas de crédito ajudam as pessoas a tirarem sonhos do papel”, explica o gerente Fábio Viegas. A agência também funciona como ponto de pagamento de benefícios sociais, como o Renda Pará e o Vale Gás, facilitando o acesso a políticas públicas e fortalecendo a presença do Estado em regiões remotas.

Presença que impulsiona o desenvolvimento

A recente visita do governador Helder Barbalho ao município reafirmou o compromisso do Governo do Pará com Bagre e com outras cidades do interior. Durante a entrega da primeira creche municipal, o governador destacou os avanços em infraestrutura e os investimentos estaduais em curso.

“Vamos entregar ainda este ano uma nova creche. Temos obras em andamento. A Escola Julião está em processo de licitação para construção de mais de 18 salas de aula. Também temos a orla da cidade, feita em parceria com o Estado. Finalizamos a primeira etapa do abastecimento de água e já vamos iniciar a universalização, com água tratada e esgoto em todas as casas”, destacou o governador.

Com a agência de Bagre, o Banpará avançou em sua missão de estar presente onde houver um paraense. Em setembro de 2024, o banco chegou aos 144 municípios do Estado com a abertura da agência de Aveiro, na região do Tapajós. Em março deste ano, o Estado entregou ainda o Espaço Banpará COP 30, no Shopping Boulevard, com foco em soluções financeiras sustentáveis e produtos voltados ao desenvolvimento ambiental e social.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias