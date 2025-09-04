Parques Ambientais do Pará: onde a natureza encontra lazer e turismo sustentável

Celebrado nesta sexta-feira (5) o Dia da Amazônia ganha vida nos Parques Ambientais do Pará, que chamam atenção por unir proteção da biodiversidade e turismo de qualidade.

No primeiro semestre de 2025, mais de 320 mil visitantes passaram pelo Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém. Gerido pelo Ideflor-Bio e em parceria com a Pará 2000, o local oferece trilhas ecológicas, esportes radicais como rapel e tirolesa, mirantes, boia-cross, além de áreas de convivência e cafeterias.

Parques pelo Pará, cada um com sua riqueza

Charapucu (Afuá, Marajó): ecossistema de várzea e igapó preservado, ideal para pesquisas e ecoturismo na região.

Monte Alegre (Baixo Amazonas): reconhecido pela cultura pré-colombiana, com pinturas rupestres antigas, é patrimônio mundial e destino-chave do ecoturismo.

Serra dos Martírios/Andorinhas (São Geraldo do Araguaia): com transição entre Amazônia e Cerrado, o parque oferece trilhas, cachoeiras e cavernas em meio à biodiversidade rica.

Árvores Gigantes (Almeirim): protege o angelim-vermelho de 88,5 m, uma das maiores árvores da América Latina, símbolo de conservação e patrimônio natural.

Ecoturismo que transforma realidades

O Pará investe no turismo sustentável com formação de condutores de trilhas e observação de aves, como parte de estratégias para promover ecoturismo responsável e gerar renda nas comunidades locais. Cursos são promovidos junto à Setur, Ideflor-Bio e parceiros, fortalecendo o envolvimento local e o desenvolvimento econômico.

Em 2024, o Parque Ambiental Yasuhide Watanabe, em Santa Izabel, foi inaugurado com infraestrutura moderna playground, orquidário, espaço pet e lanchonetes e rapidamente se tornou um ponto turístico na Região Metropolitana de Belém.

Esses parques não são apenas áreas protegidas são laboratórios vivos que equilibram recreação, educação ambiental e conservação. Ao preservar ecossistemas ameaçados e promover o envolvimento comunitário, reforçam a relação entre sustentabilidade, saúde pública e turismo consciente. Em tempos de grandes eventos como a COP30, investir nos parques é investir no futuro de todos.

Imagem: Agência Pará