Festival do Açaí do Vale do Acará movimentou economia do município no final de semana

Gastronomia à base de açaí – açaí com charque, churrasco, peixe-frito, farinha baguda -, vendas de produtos artesanais, apresentação de cantores e bandas gospel e outras programações, fizeram parte do XII Festival do Açaí que aconteceu no último final de semana no município do Acará. Realizado pelo Templo Central da Assembleia de Deus, o evento recebeu a população do município, além de várias caravanas da Região Metropolitana de Belém e outros municípios da região.

Para o prefeito Pedrinho da Balsa, que esteve presente em vários momentos participando do festival, o evento já se consagrou como um case de sucesso.

“O festival do açaí é um grande instrumento de divulgação dessa cultura que movimenta a agricultura familiar e, muitas vezes, consiste na principal fonte de renda de inúmeras famílias em nosso município. Por isso, quero agradecer e fazer justiça aos esforços da Igreja Assembleia de Deus, que tem feito disso um instrumento de alcance a muitas pessoas. Parabéns ao pastor presidente Paulo Sérgio Cabral, coordenador do evento, por nos dar essa oportunidade de parceria com a prefeitura. A gente acredita que com essa união, a cada ano iremos conseguir realizar eventos ainda mais grandiosos, para divulgar o nosso açaí, pois somos um dos principais fornecedores para as grandes indústrias que verticalizam essa agricultura”, ressaltou o gestor municipal.

Durante o festival, foi anunciado pelo vereador Mota Júnior, que irá propor à Câmara Municipal o projeto de transformação do festival em Patrimônio Cultural do município.

“O Festival do Açaí do Vale do Acará é um movimento que fomenta nossa economia local. Não só pela questão religiosa, mas pela questão realmente do fomento econômico, socioeconômico, geração de emprego e renda. Nós somos o segundo maior produtor de açaí do Estado do Pará. Então, é muito importante que ele seja reconhecido e abraçado como um movimento de uma forma realmente efetiva”, enfatizou.

O deputado estadual Josué Paiva, também presente ao evento, garantiu emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para apoiar o evento do próximo ano. Ele também irá propor o reconhecimento do festival como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado pela sua importância cultural, social e econômica para a região.

“Para o próximo ano, vamos nos somar aos parceiros deste evento grandioso, por reconhecer todos os esforços e dificuldades enfrentadas para realizar um evento de tamanha magnitude e espero estar aqui entregando essa honraria a todos vocês no XIII Festival”, anunciou.

Considerando o sucesso de mais um ano, o pastor Paulo Sérgio Cabal, presidente do Templo Central da Assembleia de Deus do Acará, agradeceu a todos os que contribuíram para o festival. “Quero externar minha gratidão a Deus e a todos os que se empenharam para o êxito de mais uma edição do nosso tradicional evento. A todos os membros da igreja, aos pastores, à comunidade em geral, prefeitura e demais simpatizantes da nobre causa da cultura do açaí no Vale do Acará. Pessoas que reconhecem o valor deste fruto abençoado, tesouro incalculável colocado por Deus para suprir e alimentar tantas famílias”, comemorou o coordenador.

Dentre as atrações que se apresentaram estavam Madson e Banda, Bandas “Geração de Adoradores”, “Som do Avivamento”, “Harmonia de Louvor”, João Vitor e Banda e a cantora Keise Gonçalves.

Texto e imagens: Ascom do Festival