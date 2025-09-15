Música Paraense Brilha no The Town 2025: Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara Encantam o Público

No último domingo (14), o palco The One do The Town 2025, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi palco de uma apresentação histórica que celebrou a riqueza cultural da Amazônia. Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, quatro potências da música paraense, uniram forças para levar ao público uma explosão de ritmos e emoções.

Joelma, ícone do calypso e da música popular brasileira, iniciou a apresentação com sua energia contagiante. Logo, chamou ao palco Dona Onete, a “Rainha do Carimbó Chamegado”, que aos 73 anos conquistou o Brasil com suas letras que exaltam a cultura amazônica. Em seguida, Gaby Amarantos, conhecida como a “Rainha do Tecnobrega”, trouxe sua mistura única de ritmos do Norte com pop e eletrônico. Por fim, Zaynara, representante da nova geração, encantou com seu som moderno e dançante, renovando o brega e o beat melody com atitude pop e identidade amazônica.

O show foi uma verdadeira fusão de estilos: carimbó, calypso, tecnobrega e beat melody se encontraram em um único palco, criando um manifesto sonoro que reverberou a força feminina e a diversidade cultural do Pará. Cada artista trouxe sua essência, suas raízes e sua paixão pela música, emocionando o público presente e transmitindo para o mundo a riqueza da cultura amazônica.

Este momento não foi apenas um espetáculo musical, mas também uma afirmação da importância da representatividade e da valorização das culturas regionais nos grandes palcos nacionais. A presença dessas artistas no The Town 2025 reforça a relevância da música paraense na cena musical brasileira e mundial.

Imagem: Agência Pará