FICCO/PA deflagra operação de combate à falsificação de documentos em cidades próximas a Belém

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/PA deflagrou, nesta quarta-feira, 07, a operação “Nome Falso”, decorrente de investigação policial que apura esquema criminoso de falsificação de documentos e corrupção de servidores públicos no Estado do Pará, com conexões diretas com integrantes de facção criminosa. Na ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra servidores públicos.

A investigação tem origem na Operação Exílio, iniciada pela Polícia Federal no ano de 2020, e revelou a existência de um núcleo criminoso atuante no Pará, responsável pela produção e distribuição de documentos ideologicamente falsos. Esses documentos eram utilizados para acobertar a identidade e a condição de foragidos de membros de facção criminosa, envolvidos no tráfico internacional de drogas e armas na região de fronteira entre Brasil e Paraguai.

Apurou-se que, por meio da cooptação de servidores públicos em diferentes esferas, os criminosos obtinham documentos expedidos por órgãos federais e estaduais, como Certificado de Dispensa de Incorporação (Exército), Carteira de Trabalho Digital, NIT (INSS), CPF (Receita Federal) e título eleitoral (Justiça Eleitoral). As fraudes envolviam ainda a emissão irregular de certidões de nascimento em cartórios extrajudiciais.

Durante a investigação, foram identificados indícios do envolvimento de servidores públicos que, no exercício de suas funções, facilitaram a produção e validação dos documentos fraudulentos. Entre os investigados estão responsáveis por cartórios, servidores municipais e agentes vinculados à Justiça Eleitoral, que teriam emitido centenas de inscrições irregulares, levantando suspeitas de fraude eleitoral e falsificação documental em larga escala.

Foram expedidos três mandados de busca e apreensão pelo juízo federal 4ª Vara Federal Criminal da SJPA, depois de representação da FICCO/PA, dos três mandados, dois foram cumpridos nas cidades de Santa Izabel/PA e São Francisco/PA.

A operação reforça o compromisso da FICCO/PA – composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Pará e Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) – com o enfrentamento qualificado e integrado ao crime organizado, especialmente no que se refere à atuação de facções e suas redes de apoio.

Fonte e imagens: Ascom/SRPF-PA em Belém