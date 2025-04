Filhotes de Peixe-Boi-da-Amazônia são resgatados e encaminhados para reabilitação no Pará

Nos primeiros meses de 2025, mais um importante resgate de filhotes de peixe-boi-da-Amazônia (Trichechus inunguis) foi realizado no estado do Pará. O mais recente ocorreu no município de Juruti, onde ribeirinhos encontraram um filhote fêmea e acionaram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). A equipe local realizou o resgate e prestou os primeiros cuidados ao animal antes de transferi-lo para o Centro de Reabilitação de Fauna Aquática do Instituto Bicho D’Água, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), localizado em Castanhal.

A filhote foi batizada de *Fernanda, em homenagem às renomadas atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, protagonistas do filme *Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de 2025 como Melhor Filme.

A operação contou com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará (GRAESP), garantindo o transporte seguro do filhote de Juruti até Belém, de onde seguirá por via terrestre até Castanhal. A chegada de Fernanda está prevista para as 14h de hoje, 01/04/2025. Essa ação integra o Projeto de Conservação do Peixe-Boi da Amazônia, coordenado pelo IBAMA.

RESGATE EM ORIXIMINÁ E ÓBIDOS

Nos últimos dias, outros dois filhotes também foram resgatados em situações semelhantes. O primeiro, batizado de Maria, foi encontrada sozinha na Comunidade Castanhal, no Lago Sapucuá, no município de Oriximiná, no dia 08 de março. Fiscais da SEMMA constataram que o filhote, com 10 kg e 84 cm de comprimento, estava sem a mãe e necessitava de atenção urgente. Encaminhado ao Centro de Triagem Animal (CTA), recebeu alimentação especial e tratamento para cólicas e gases. Após nove dias de cuidados, ganhou peso e chegou a 13 kg.

O segundo filhote, Coral, foi encontrada por pescadores em Óbidos, que acionaram a SEMMA local. As autoridades suspeitam que ambos os animais tenham ficado órfãos devido à caça ilegal, uma ameaça constante para a espécie.

TRANSFERÊNCIA E REABILITAÇÃO

O Instituto Bicho D’Água prestou suporte remoto às equipes locais, orientando sobre os cuidados iniciais. Uma fórmula especial foi administrada aos filhotes para garantir a nutrição necessária até a transferência. Com o apoio do GRAESP, os animais foram transportados por via fluvial até Santarém, chegando na manhã de 17 de março. De lá, seguiram em uma aeronave do GRAESP até Belém, onde foram monitorados continuamente para minimizar o estresse da viagem.

Uma vez em Belém, os filhotes serão incorporados ao Programa de Conservação conduzido pelo IBAMA, Instituto Bicho D’Água e UFPA. Eles seguirão para reabilitação em Castanhal, onde passarão por exames clínicos, alimentação controlada e adaptação ao ambiente natural antes de serem reintroduzidos na natureza.

IMPORTÂNCIA DA COLABORAÇÃO

Essa operação reforça a relevância da colaboração entre comunidades locais, órgãos ambientais e instituições científicas para a preservação do peixe-boi-da-Amazônia. O IBAMA e o Instituto Bicho D’água ressaltam que, em casos de avistamento de animais silvestres em risco, é fundamental acionar imediatamente as autoridades ambientais para garantir um atendimento adequado e seguro.

Texto: Emanoel Vilaça/Imagem: Divulgação