Operação da Polícia e Receita Federal combate contrabando no Pará e Piauí

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagra nesta quarta-feira, 02, a Operação SIN TAX, com o objetivo de reprimir os crimes de contrabando e descaminho de produtos eletrônicos e de lavagem de capitais. A suspeita é de uma organização criminosa especializada na importação e no comércio fraudulento de aparelhos eletrônicos nos estados do Pará e Piauí.

Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão: 10 em Belém e um em Teresina/PI, com participação de 16 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.

As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal do Pará, que também determinou o sequestro e o bloqueio patrimonial no valor de R$ 6,4 milhões.

A investigação revelou uma organização criminosa que atua na importação clandestina, no transporte, no depósito e na comercialização de eletrônicos, como drones e celulares de alto custo, frutos de descaminho. Após entrarem no país, os produtos eram vendidos em cinco lojas; quatro de Belém e uma de Teresina, incluindo em shopping centers.

Foram identificados ainda padrões de sonegação fiscal e indícios de lavagem de capitais, como a constituição de empresas com sócios sem lastro econômico-fiscal, sendo todas vinculadas ao líder da organização.

A investigação é desdobramento de duas ações da PF: a Operação MERCADOR FENÍCIO, de novembro de 2022; e de uma prisão em flagrante em dezembro de 2023, de um viajante no Aeroporto Internacional de Belém, que tentou entrar no país com diversos aparelhos eletrônicos, sem os procedimentos de importação regular e o recolhimento dos tributos devidos.

Fonte: Ascom/SRPF/Imagem ilustrativa