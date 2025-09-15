Seduc lança edital para Prêmio de Inovação na Educação Paraense com uso de Chromebooks

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) abriu, no dia 15 de setembro de 2025, um edital para o Prêmio de Inovação na Educação Paraense, que vai valorizar professores da rede estadual que utilizam tecnologias digitais, especialmente os Chromebooks, como ferramentas para inovar o ensino. O objetivo do prêmio é reconhecer práticas pedagógicas criativas que integrem o uso dos Chromebooks oferecidos pelo programa Conecta Educação com aprendizagem. Podem participar iniciativas em áreas como robótica, iniciação científica, programação, ou outras que mostrem inovação tecnológica na sala de aula.

Quem pode concorrer

Professores efetivos ou contratados na rede estadual do Pará.

Têm que estar lotados em escolas estaduais no ano letivo de 2025.

Cada professor pode inscrever apenas uma prática pedagógica. A inscrição deve incluir um vídeo explicativo de até 3 minutos, mostrando como funciona a prática e quais resultados já foram obtidos.

Cronograma e premiação

Inscrições: de 15 a 30 de setembro de 2025, pelo formulário eletrônico disponibilizado no site da Seduc.

Fase de seleção: de 1 a 5 de outubro, feita por uma Comissão Avaliadora.

Premiação: será escolhida uma lista com as 10 melhores práticas, e os 2 primeiros colocados ganharão uma viagem para participar de evento de inovação educacional, na sede do Google Brasil, em São Paulo, dia 21 de outubro de 2025.

