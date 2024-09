‘Fiquei com vários hematomas’, diz Juliana Paiva sobre cena de briga em ‘Família é Tudo’

Ela também contou que pretende agora tirar férias

(FOLHAPRESS) – Juliana Paiva já gravou todas as cenas de Electra em “Família É Tudo” e elegeu a briga de sua personagem com a vilã Jessica (Rafa Kalimann) como uma das preferidas. “Foi uma surra e tanto. Me surpreendi porque lembrava muito a cena icônica de ‘Celebridades’. O público amou, né?”.

Quem pensa que a cena foi fácil, Juliana avisa: “A Rafa mereceu cada tapão (risos). Ensaiamos muito para ninguém se machucar, mas sempre tem uma mão mais pesada, um esbarrão em alguma coisa. Fiquei cheia de hematomas roxos e o corpo dolorido por três dias.”

Ela também contou que pretende agora tirar férias. “Emendei duas séries antes da novela, tava já bem cansadinha assim, então acho que agora é o momento de dar um respiro, mas daqui a pouco tem coisa boa chegando também.”