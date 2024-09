Além dos gols: Os recordes que eternizaram Pelé na história do futebol

Pelé, um nome que ressoa no mundo do futebol, é amplamente reconhecido como o “Rei do Futebol”. Mas o que torna Pelé tão especial? Quais são os recordes impressionantes que ele detém e que justificam esse título tão grandioso?

Nascido Edson Arantes do Nascimento em 23 de outubro de 1940, Pelé conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo com seu talento incomparável e feitos extraordinários. Vamos explorar os recordes mais emblemáticos deste ícone do esporte.

Quantos gols Pelé marcou em sua carreira?

Pelé detém o recorde de maior goleador da história do futebol. De acordo com o Guinness World Records, ele marcou um total de 1.279 gols em 1.363 partidas, incluindo jogos amistosos não oficiais. Essa marca inédita lhe valeu diversas homenagens e é um dos principais motivos de ele ser lembrado como o Rei do Futebol.

Quantas Copas do Mundo Pelé venceu?

Pelé é o único jogador de futebol a ter vencido a Copa do Mundo três vezes, títulos conquistados em 1958, 1962 e 1970. A primeira vitória veio quando ele tinha apenas 17 anos, tornando-o o jogador mais jovem a ganhar o torneio. Esse feito, combinado com suas atuações memoráveis, cimentou sua posição como um dos maiores de todos os tempos.

Quais foram os principais recordes quebrados por Pelé?

Hat-tricks: Pelé marcou 92 hat-tricks ao longo de sua carreira.

Pelé marcou 92 hat-tricks ao longo de sua carreira. Gols em uma única temporada: Em 1958, ele marcou 58 gols pelo Santos, recorde que permanece até hoje.

Em 1958, ele marcou 58 gols pelo Santos, recorde que permanece até hoje. Gols em finais de Copa do Mundo: Pelé é o único jogador a ter marcado em duas finais de Copa do Mundo, um feito alcançado em 1958 e 1970.

Por que Pelé é chamado de Rei do Futebol?

A combinação de seu talento natural, habilidade técnica e capacidade de conquistar títulos e recordes fez de Pelé um jogador incomparável. Além de suas realizações em campo, ele também teve um impacto significativo fora das quatro linhas. Pelé usou sua plataforma para promover causas humanitárias e esportivas, tornando-se um verdadeiro embaixador do futebol.

A influência de Pelé na cultura popular

Além dos recordes, Pelé influenciou a maneira como o futebol é percebido e praticado ao redor do mundo. Seu estilo de jogo, carisma e humildade inspiraram gerações de jogadores e apaixonados pelo esporte. Filmes, músicas e livros foram dedicados ao legado de Pelé, perpetuando sua lenda em diversas formas de arte.

Pelé como personagem icônico no cinema e na literatura

Pelé participou de vários filmes e documentários, que capturaram suas proezas no campo e sua vida pessoal. Eles não só celebram sua carreira, mas também destacam seu impacto cultural. Suas autobiografias e outras obras literárias delineiam sua jornada inspiradora, desde sua infância humilde até se tornar uma lenda do esporte.

O brasileiro Marcou para Sempre a História

Pelé é indiscutivelmente um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Seus recordes impressionantes, títulos conquistados e a maneira como ele revolucionou o esporte justificam plenamente seu título de “Rei do Futebol”. Além disso, seu impacto cultural e suas contribuições para a sociedade fora dos campos garantem que seu legado perdurará por muitas gerações.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / andreadelbo