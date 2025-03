Base Candiru apreendeu mais de 200kg de drogas e fez 30 mil abordagens nos rios de Óbidos, em seis meses de instalada na região

Após seis meses de funcionamento, a Base Fluvial Integrada Candiru, instalada na região do Baixo Amazonas, em Óbidos, apresentou resultados significativos nas ações de segurança desenvolvidas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, por meio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu) para o rio Amazonas. Os agentes de segurança integrados já apreenderam 213,5kg de drogas, realizaram 37.604 abordagens e prenderam 18 pessoas em flagrante. A produtividade computada é fruto de um trabalho estratégico no combate à criminalidade pela malha fluvial do Pará.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as ações desenvolvidas na região são frutos de ações previamente planejadas e analisadas visando, em especial, o combate ao tráfico de drogas em uma das rotas mais estratégicas do Estado.

“A Base Candiru foi instalada em Óbidos justamente por ter no rio Amazonas uma das principais rotas utilizadas pelo tráfico na nossa região, que faz fronteira com o Estado do Amazonas, de onde essa droga normalmente chega até o nosso Estado. Com a Base presente na localidade estamos conseguindo conter e inibir a criminalidade naquela região, realizando diariamente fiscalização às embarcações, resultando em um quantitativo de drogas apreendidas, bem como, em prisões em flagrante, cumprimento de mandados, com objetivo de inibir e coibir o crime na nossa malha fluvial”, ressaltou o titular da Segup.

FISCALIZAÇÃO E APREENSÕES

A Base Candiru é a segunda base da Segurança Pública. Instalada no estreito de Óbidos, em setembro de 2024, na região do Baixo Amazonas, em razão da sua posição geográfica, sendo uma das principais rotas de embarcações oriundas do Estado do Amazonas, que possui um histórico de registros em relação ao tráfico de drogas, contrabando e pirataria.

Desde a sua presença na localidade as equipes de segurança já realizaram 356 abordagens a embarcações e 18 prisões em flagrantes. Já foram apreendidos também 205 celulares, 213,5 kg de entorpecentes, 220 kg de pescado irregular e 6 armas. Os agentes já cumpriram 15 mandados de prisão, recuperaram 7 veículos e abordaram um total de 37.604 pessoas.

SEGURANÇA NOS RIOS

Em seis anos de gestão o Governo já investiu em três Base Fluviais Integradas. A primeira, a Base Antônio Lemos, instalada no estreito de Breves na região do Marajó, onde em 2024 suas atividades renderam mais de 2 toneladas de drogas apreendidas. O Governo vai entregar também a terceira Base Fluvial que será instalada no primeiro semestre de 2025, em Abaetetuba.

O Estado investiu também na aquisição de equipamentos de tecnologia, armamentos e em mais de 80 lanchas, entre elas, seis lanchas blindadas, além de investir na capacitação e em cursos promovidos pelo Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu) para fortalecer a tropa que atua nos rios paraenses.

INTEGRAÇÃO

A Base Candiru reúne agentes dos órgãos de Segurança Pública do Estado, assim como, órgãos de fiscalização ambiental, tanto da esfera estadual quanto municipal. A base é utilizada para atendimento na região e conta com a presença de policiais civis e militares, além de equipes do Corpo de Bombeiros e Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu).

