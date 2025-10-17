Fundação Carlos Gomes promove Recital para Maria na Igreja de Santo Alexandre, em Belém

A Fundação Carlos Gomes (FCG) realizará, no domingo (19), às 19h, o tradicional Recital para Maria, na Igreja de Santo Alexandre, em Belém e o público está convidado a participar gratuitamente.

O evento reunirá cantores líricos como Madalena Jorge Aliverti, Márcia Jorge Aliverti, Erilo Nery, além da pianista Adriana Azulay, que interpretarão um repertório dedicado a canções marianas. Entre as obras previstas estão “Ave Maria” de Schubert, Mozart, Caccini, Mascagni, além de composições paraenses e contemporâneas como “Ave Maria No Morro” e a versão de Charles Aznavour.

Para Madalena Aliverti, idealizadora do recital, o projeto é fruto de pesquisa e dedicação: “Há anos fazemos pesquisa sobre composições de autores paraenses e músicas clássicas voltadas ao canto lírico com tema mariano e, todo ano, apresentamos na quadra do Círio essas obras.”

O recital integra o projeto Música nos Museus, realizado pela FCG em parceria com o Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), que busca levar música clássica e referência cultural para espaços públicos e religiosos da cidade durante o período do Círio.

Serviço

O que: Recital para Maria canções marianas com repertório erudito e regional

Quando: Domingo (19), às 19h

Onde: Igreja de Santo Alexandre, Belém

Entrada: gratuita

Imagem: Divulgação