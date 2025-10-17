Aos 96 anos, Fernanda Montenegro celebra aniversário ao lado da família: “Alegria”

A atriz Fernanda Montenegro, ícone das artes brasileiras, completa 96 anos nesta quinta-feira (16). Para comemorar, ela compartilhou em suas redes sociais momentos íntimos ao lado dos filhos e netos, dizendo que “alegria é estar com meus filhos e netos comemorando”.

Nas imagens publicadas, Fernanda aparece reunida à mesa com a família entre eles, seus filhos Fernanda Torres e Cláudio Torres celebrando a data com serenidade e afeto.

Também chama atenção o coro de felicitações que tomou conta dos comentários. Fãs, amigos e colegas celebraram a longevidade e a história da atriz, reconhecendo nela uma referência de talento, dignidade e amor às artes.

Mesmo aos 96 anos, Fernanda segue presente e inspiradora, com legado notável no teatro, no cinema e na televisão e com o carinho de uma família unida.

Imagem: Reprodução Redes Sociais