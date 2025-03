Fundação Cultural abre 165 vagas para oficinas na Casa da Linguagem

Alunos de escolas públicas e Infocentros têm aulas gratuitas, enquanto os demais interessados pagam uma taxa de R$ 20,00. As matrículas encerram em 28 de março.

A Casa da Linguagem, em Belém, está com inscrições abertas para o primeiro módulo de oficinas. Alunos de escolas públicas e infocentros têm aulas gratuitas. As matrículas devem ser feitas presencialmente na secretaria da Casa, na Avenida Nazaré, até o dia 28 de março (sexta-feira).

Oito cursos estão disponíveis neste módulo, incluindo Redação para o Enem e Iniciação ao violão, com 165 vagas no total. As aulas começam em 31 de março (segunda-feira) e terminam em 22 de abril, com exceção dos cursos de Iniciação em Libras e Experimentação em videopoesia, que ocorrem diariamente até 11 de abril.

Os cursos têm 30 horas de duração. Os participantes que alcançarem 80% de frequência receberão certificado.

A inscrição é gratuita para alunos de escolas públicas, idosos e pessoas com deficiência (PcD), mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência. Para os demais interessados (universitários, alunos de escolas particulares, etc.), a taxa é de R$ 20,00, paga em espécie no ato da inscrição.

Oficinas oferecidas:

Trabalho do ator: Interpretação / Instrutor: Paulo Santana

Revisão gramatical / Instrutora: Telma Monteiro

Redação para o Enem / Instrutora: Queila Silva

Confecção de livros artesanais com escrita criativa / Instrutora: Joseana Sousa

Iniciação em Libras / Instrutora: Ana Rute

Práticas Textuais: Redação para Enem / Instrutor: Rayniere Alvarenga

Iniciação ao violão / Instrutor: Dmilson Cardoso

Laboratório de Experimentação em videopoesia / Instrutora: Danielle Fonseca

Foto: Foto: Diogo Vianna