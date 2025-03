Mais de 1.500 mulheres de diversas comunidades participaram do 18º Encontro de Mulheres Viseuenses, realizado no sábado, 15, no ginásio poliesportivo de Itaçu, no município de Viseu, no nordeste do Estado. A programação, alusiva ao mês da Mulher, é realizada pela prefeitura municipal por meio da Secretaria da Mulher, e contou com música ao vivo, dia de beleza, atendimento médico, sorteio de brindes e escolha da Musa Mulher 2025. O evento teve como anfitriões o prefeito Cristiano Vale e a primeira dama Lígia Vale.