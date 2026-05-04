Vídeo: Tapa e rasteira; Robinho Jr. notifica o Santos e acusa Neymar de agressão em treino

Jovem de 18 anos alega falta de segurança no CT Rei Pelé e exige imagens da atividade para avaliar rescisão contratual.

O clima esquentou nos bastidores do Santos após o empate no clássico contra o Palmeiras. Nesta segunda-feira (4), os representantes do jovem atacante Robinho Jr., de 18 anos, enviaram uma notificação extrajudicial ao clube cobrando providências severas sobre um incidente ocorrido com Neymar no treino de domingo. No documento, o jovem acusa o camisa 10 de proferir xingamentos ofensivos, aplicar uma rasteira e desferir um “tapa violento” em seu rosto.

A defesa do garoto estipulou um prazo de 48 horas para que o Santos instaure uma sindicância, forneça as imagens do treino e agende uma reunião para tratar de uma possível rescisão contratual por falta de segurança no trabalho. Caso as exigências não sejam cumpridas, o estafe promete buscar a rescisão indireta na Justiça, além de indenizações por danos morais.

Em nota, o Santos informou que já instaurou uma sindicância interna sob comando do Departamento Jurídico. O desentendimento teria começado após Robinho Jr. aplicar um drible em Neymar, que reagiu de forma intempestiva. Embora o veterano tenha pedido desculpas no vestiário e ambos tenham viajado para o Paraguai para o duelo contra o Recoleta, pela Sul-Americana, o estafe do jovem considera que a confiança contratual foi quebrada.

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