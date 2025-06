Fundo Amazônia bate recorde e destina mais de R$ 1 bilhão em 2025

O Fundo Amazônia alcançou um marco histórico ao aprovar R$ 1,189 bilhão em projetos no primeiro semestre de 2025. Este é o maior volume de recursos destinados desde a criação do fundo, em 2009.

O crescimento é reflexo da adesão de novos doadores e da internalização de R$ 1 bilhão nos últimos dois anos. O Fundo é gerido pelo BNDES, com coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Números gerais:

R$ 5,6 bilhões aprovados em 16 anos;

R$ 2,7 bilhões efetivamente desembolsados;

133 projetos apoiados;

Só em 2025 foram aprovados R$ 1,189 bilhão, superando os valores de 2023 e 2024.

Foco social e ambiental

A ministra Marina Silva destacou que, em um mundo com recursos voltados para guerras, investir na preservação ambiental e na redução da pobreza é um exemplo da “verdadeira guerra” que precisa ser enfrentada: contra as mudanças climáticas e a desigualdade.

Ela reforçou:

“Esse recurso não é a fundo perdido. É a fundo ganho social, ambiental, econômico, científico, tecnológico e cultural.”

Quem é beneficiado?

Os projetos alcançam:

Povos indígenas;

Quilombolas;

Extrativistas;

Agricultores familiares;

Comunidades em toda a Amazônia Legal.

Valores e projetos de destaque:

Restaura Amazônia: R$ 450 milhões – restauração ecológica e produtiva.

Amazônia na Escola: R$ 332 milhões – agricultura familiar e alimentação saudável nas escolas.

Sanear Amazônia: R$ 150 milhões – acesso à água de qualidade para consumo e produção de alimentos.

Naturezas Quilombolas: R$ 33 milhões – gestão ambiental em comunidades quilombolas.

Fortfisc: R$ 825 milhões – fortalecimento do Ibama na fiscalização ambiental.

Ações de comando e controle: R$ 318 milhões – apoio às forças policiais e de fiscalização.

Corpos de Bombeiros: R$ 371 milhões – fortalecimento das corporações na Amazônia Legal.

O Fundo Amazônia segue como uma das principais ferramentas de combate ao desmatamento e promoção do desenvolvimento sustentável na região.

Imagem: Pinterest