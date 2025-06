A voz que ecoa do norte: a urgência da representatividade da mulher nortista

Apesar do avanço nacional nas pautas de diversidade e inclusão, as mulheres

nortistas permanecem invisíveis para a grande mídia. De acordo com dados do

IBGE, 06 em cada 10 mulheres do Norte afirmam não se sentir representadas nos

meios de comunicação. O número evidencia uma lacuna urgente: a ausência de

vozes e imagens que contemplem a realidade e a pluralidade das mulheres da

Amazônia.



Enquanto regiões como Sudeste e Sul avançam na forma como representam suas

mulheres em novelas, jornais, campanhas publicitárias e redes sociais, o Norte

ainda é retratado sob estereótipos ou, simplesmente, ignorado. Essa invisibilidade

midiática impacta diretamente na autoestima, na identidade e no senso de

pertencimento das mulheres nortistas.



Historicamente, a mulher da região Norte foi reduzida a figuras folclóricas, exóticas

ou hipersexualizadas. O sotaque local é raramente ouvido em redes nacionais, a

estética amazônida não é valorizada como padrão de beleza, e o conhecimento

produzido por essas mulheres — seja acadêmico, ancestral ou comunitário —

segue negligenciado pelos centros de poder do eixo centro-sul.



Diante desse cenário, a publicitária e influenciadora social Dina Batista Carmona

criou o projeto Mulheres Fortes do Norte, com o objetivo de romper com a

invisibilidade e transformar a comunicação em uma ferramenta de inclusão e

protagonismo social.



A iniciativa atua com palestras, mentorias, curadoria de conteúdo e ações

formativas que impactam diretamente mães, empreendedoras, jovens e lideranças

comunitárias. O projeto oferece suporte, representatividade e ferramentas para o

fortalecimento de suas narrativas.



Mais do que promover representatividade, o Mulheres Fortes do Norte denuncia

uma estrutura histórica de marginalização e propõe novos caminhos para um Brasil

mais justo, plural e democrático — onde as mulheres nortistas sejam reconhecidas

como referência, potência e protagonistas de suas próprias histórias.