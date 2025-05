Putin propõe novo mandato a Dilma e reforça aliança com Lula em Moscou

Durante eventos oficiais na Rússia, os presidentes Vladimir Putin, Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva reforçaram os laços diplomáticos e estratégicos entre Brasil e Rússia.

Dilma Rousseff, atual presidenta do Banco dos Brics, se reuniu com Putin no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. O líder russo elogiou sua atuação no comando do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e propôs que o Brasil continue indicando a presidência da instituição, mantendo Dilma por mais cinco anos, mesmo com o rodízio favorecendo a Rússia. “Sob sua liderança, o banco teve lucros pela primeira vez e está operando de forma cada vez mais eficaz”, destacou Putin.

Dilma afirmou que o banco está comprometido com os países do Sul Global, buscando fortalecer o financiamento em moedas locais e sem impor condicionalidades, como fazem FMI e Banco Mundial.

Já em Moscou, Lula teve uma reunião bilateral com Putin para discutir os desafios da geopolítica internacional e ampliar a parceria estratégica entre os dois países. O presidente brasileiro enfatizou o desejo de equilibrar a balança comercial hoje deficitária para o Brasil e ampliar cooperações nas áreas de energia, espaço, ciência e tecnologia.

“O Brasil tem interesses políticos, comerciais e tecnológicos com a Rússia. Somos duas grandes nações do Sul Global e podemos estreitar ainda mais nossos laços”, afirmou Lula. Em 2024, o comércio entre os países bateu recorde, alcançando US$ 12,4 bilhões.

Os encontros demonstram uma reaproximação política e econômica entre Brasil e Rússia em um cenário global de tensões e redefinições de alianças.

Fonte e imagem: Agência Gov