segunda-feira, setembro 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Giulia Nascimento: A Bailarina Paraense que Leva a Amazônia ao Palco da Biennale de la Danse de Lyon 2025

Aos 19 anos, a bailarina paraense Giulia Nascimento está prestes a realizar um feito inédito: representar a Região Norte do Brasil na renomada Biennale de la Danse de Lyon 2025, na França. O evento, que acontece até o dia 28 de setembro, é um dos maiores festivais de dança contemporânea do mundo, reunindo artistas de diversas partes do globo.

Natural de Ananindeua, Giulia possui 19 anos de experiência na dança. Sua indicação para o intercâmbio internacional foi um reconhecimento pelo título de “Bailarina Revelação”, conquistado na primeira edição do Dança Carajás Festival, realizado em Parauapebas, em 2023. Além disso, a artista foi contemplada pelo Edital Funarte Brasil Conexões Internacionais, do Governo Federal, aprovado por meio da JA Produções Artísticas.

No dia 18 de setembro, Giulia se apresentará com um solo contemporâneo que valoriza a cultura e a ancestralidade amazônica. A coreografia integra movimentos do ballet clássico e elementos da dança contemporânea, retratando a força da Amazônia e dos ancestrais. Para chegar a esse resultado, a bailarina participou de laboratórios e pesquisas, desenvolvendo cenas e músicas que traduzem sua conexão com a região Norte do Brasil.

Além da apresentação, Giulia participará de workshops e encontros com artistas de diversas partes do mundo, promovendo um intercâmbio cultural enriquecedor. Essa experiência representa não apenas uma realização pessoal, mas também uma oportunidade de levar a riqueza da cultura amazônica ao cenário internacional.

Imagem: Divulgação Instagram

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Música Paraense Brilha no The Town 2025: Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara Encantam o Público

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315