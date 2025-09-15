Giulia Nascimento: A Bailarina Paraense que Leva a Amazônia ao Palco da Biennale de la Danse de Lyon 2025

Aos 19 anos, a bailarina paraense Giulia Nascimento está prestes a realizar um feito inédito: representar a Região Norte do Brasil na renomada Biennale de la Danse de Lyon 2025, na França. O evento, que acontece até o dia 28 de setembro, é um dos maiores festivais de dança contemporânea do mundo, reunindo artistas de diversas partes do globo.

Natural de Ananindeua, Giulia possui 19 anos de experiência na dança. Sua indicação para o intercâmbio internacional foi um reconhecimento pelo título de “Bailarina Revelação”, conquistado na primeira edição do Dança Carajás Festival, realizado em Parauapebas, em 2023. Além disso, a artista foi contemplada pelo Edital Funarte Brasil Conexões Internacionais, do Governo Federal, aprovado por meio da JA Produções Artísticas.

No dia 18 de setembro, Giulia se apresentará com um solo contemporâneo que valoriza a cultura e a ancestralidade amazônica. A coreografia integra movimentos do ballet clássico e elementos da dança contemporânea, retratando a força da Amazônia e dos ancestrais. Para chegar a esse resultado, a bailarina participou de laboratórios e pesquisas, desenvolvendo cenas e músicas que traduzem sua conexão com a região Norte do Brasil.

Além da apresentação, Giulia participará de workshops e encontros com artistas de diversas partes do mundo, promovendo um intercâmbio cultural enriquecedor. Essa experiência representa não apenas uma realização pessoal, mas também uma oportunidade de levar a riqueza da cultura amazônica ao cenário internacional.

Imagem: Divulgação Instagram