Globo convida Pablo Marçal para debate e promete regras duras

A Globo convidou Pablo Marçal (PRTB-SP) para o debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira (3), prometendo regras bastante rígidas para conter os ânimos durante o confronto. Também irão participar Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

Pelas regras eleitorais, a emissora não teria a obrigação de convidar Marçal, pelo fato de o partido do empresário, o PRTB, não ter representação no Congresso Nacional (mínimo de cinco parlamentares). No entanto, a emissora também considerou o critério de pelo menos 6% de intenção de voto nas pesquisas.

Marina Helena (Novo), que já participou de outros debates, não foi convidada. O encontro será mediado pelo âncora César Tralli.

Quanto às regras do encontro, não será permitido, por exemplo, o uso de apelidos.

– Os candidatos deverão se dirigir aos concorrentes de forma respeitosa, sem insultos ou gestos ofensivos, chamando-os pelo nome – afirmou a emissora.

– Na primeira advertência, o candidato perde um minuto das considerações finais. Na segunda advertência, ele perde o direito às considerações finais. Na terceira advertência, será expulso do debate – segue o comunicado.

Não haverá a presença de plateia no estúdio. Cada candidato poderá ter o acompanhamento de apenas um assessor, que não poderá se manifestar ou circular pelo estúdio. Os assessore poderão se deslocar apenas durante os intervalos.

Se considerar que uma regra foi quebrado ou o adversário foi desrespeitado, o mediador poderá interromper, cortar o som, retirar tempo de fala e até expulsar o candidato.

Será proibido filmar e fotografar dentro do estúdio, bem como fazer lives durante o debate e nos intervalos.

O debate será divido em quatro blocos e terá início às 22h.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/YouTube Flow Podcast