God of War | Revelados atores que devem interpretar Baldur e Thor no live-action

Ainda não há previsão de estreia da série

reprodução omelete

Apesar de ainda não haver um nome confirmado para interpretar o protagonista Kratos na série em live-action do Prime Video que adaptará os jogos de God of War, o insider Daniel Richtman revelou quem deve interpretar Baldur e Thor na série.

Segundo ele, Max Parker (Vampire Academy) está negociando o papel de Baldur, enquanto Ólafur Darri Ólafsson (Severance) deve interpretar Thor.

No universo dos jogos, Baldur foi amaldiçoado por sua mãe, Freya, a não sentir nada. Acreditando que Kratos e Atreus podem acabar com seu sofrimento, ele se torna um antagonista da série. Já Thor serve como um oficial de Odin, mas vive em conflito por suas ações.

A série ainda não tem previsão de estreia ou de início de filmagens.

Tudo sobre God of War

Ronald D. Moore, conhecido por sucessos como Battlestar Galactica, Outlander e For All Mankind, será o showrunner da série, que terá ao menos duas temporadas para adaptar God of War (2018) e God of War: Ragnarök. O foco da trama é em Kratos e seu filho Atreus.

A franquia God Of War, que começou sua jornada em 2005 no PlayStation 2, acompanha a história do ex-guerreiro espartano Kratos. Motivado por vingança contra Ares, o Deus da Guerra, Kratos enfrenta desafios sobrenaturais enquanto tenta mudar seu destino. Depois de uma trilogia de games na Grécia, a série se mudou para a mitologia nórdica em 2018 com um Kratos mais velho, atuando ao lado de seu filho Atreus, para enfrentar o panteão composto por Odin, Thor e outros deuses.