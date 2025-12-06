Homem-Aranha Noir aparece soltando teia na CCXP 25

Série contará com Nicolas Cage vivendo Ben Reilly ao invés de Peter Parker

Reprodução Omelete

O estande de Homem-Aranha Noir na CCXP 25 acabou revelando o personagem usando o seu lançador de teia em uma das imagens projetadas durante o evento.

No vídeo, é possível ver o personagem erguendo a mão para fazer o lançamento da teia, enquanto ela sai, sem vermos o que ele atingiu. Contudo, é seguro dizer que ele está mirando em alguma coisa, e não a utilizando para se movimentar.

Tudo sobre Homem-Aranha Noir

A série será lançado no streaming MGM+ nos Estados Unidos, enquanto no restante do mundo, incluindo Brasil, ele virá pelo Amazon Prime Video.

Homem-Aranha Noir deve ter 8 episódios. O programa será estrelado por Nicolas Cage no papel principal e conta ainda com Brendan Gleeson, Jack Huston, Lamorne Morris, Li Jun Li, Lukas Haas, Cameron Britton, Craig Henningsan, Whitney Rice e Abraham Popoola no elenco.

A série live-action do Homem-Aranha Noir foi anunciada pela primeira vez no começo de 2023. Phill Lord, Christopher Miller e Amy Pascal serão os produtores executivos de Noir, enquanto Oren Uziel (A Cidade Perdida) e Steve Lightfoot (O Justiceiro) são produtores executivos e showrunners. As filmagens ocorreram em Los Angeles e já estão finalizadas. A série agora passa por pós-produção, o que pode indicar uma estreia para breve.

O Homem-Aranha Noir apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da Marvel em 2009, criado por David Hine e Fabrice Sapolsky. O personagem vive em um universo alternativo, com ambientação noir, e logo se tornou um favorito dos fãs e já apareceu na série animada Ultimate Spider-Man, dublado por Milo Ventimiglia.

Em Homem-Aranha No Aranhaverso, Nicolas Cage apareceu pela primeira vez como a voz da versão alternativa e torturada do Peter Parker de um universo monocromático. Esse não será o mesmo personagem visto na série.

Créditos da imagem: Reprodução