Governo do Estado divulga nota sobre a Avenida Liberdade e desmente que vá acontecer remanejamento de moradores

A obra da Avenida Liberdade não envolve a retirada de moradores e não faz parte do pacote de investimentos federais e estaduais para a COP 30. A avenida é um projeto iniciado em 2020, antes mesmo de Belém ser escolhida como sede da COP, e está sendo construída em uma área já habitada há bastante tempo, por onde passa um linhão de energia. O traçado segue justamente a faixa onde a vegetação foi anteriormente suprimida.

Todas essas informações foram devidamente repassadas à reportagem da BBC. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Pará não entende por que a BBC ignorou tais fatos e optou por uma reportagem que não condiz com a verdade.

O rito de licenciamento ambiental foi rigorosamente cumprido, inclusive com audiências públicas para ouvir as comunidades e discutir mitigação de riscos, que condicionam todo o licenciamento. As comunidades estão sendo beneficiadas com infraestrutura e serviços que vão resultar em melhora da qualidade de vida.

O Governo do Pará está implementando diversas soluções estratégicas para assegurar a sustentabilidade da via, incluindo a construção de ciclovias, a utilização de energia solar para sua iluminação e a implantação de 34 passagens de vida silvestre ao longo do percurso para permitir o livre tráfego da fauna local.

A avenida de 13 km de extensão é uma importante obra de mobilidade para a Região Metropolitana de Belém e vai beneficiar mais de dois milhões de pessoas.

