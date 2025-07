Governo do Estado investe na construção de praças, ginásios e complexos esportivos no Pará

O novo Complexo de Esporte e Lazer de Santarém alcança mais de 75% da obra executada

Por Giovanna Abreu (SECOM)

Mais de 60 praças, 30 quadras, 10 ginásios e 3 complexos esportivos já foram entregues no Pará pela atual gestão do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O investimento reflete na promoção de mais lazer, saúde e sociabilidade para a população, além de impulsionar a geração de emprego, renda e turismo no Estado. Cerca de 30 praças seguem com obras em andamento, assim como os complexos esportivos em Santarém e Breu Branco.

“O investimento em obras que envolvem a cultura, o esporte e lazer são essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população paraense. São espaços que promovem a saúde física e mental, a formação das pessoas, além do incentivo à preservação da história local com as atividades culturais. Esses equipamentos públicos também valorizam as áreas urbanas dos municípios e geram novas opções de emprego e geração de renda”, destaca Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas.

Com mais de 75% de obras executadas, em convênio com a prefeitura, o novo Complexo de Esporte e Lazer de Santarém, que já teve a primeira etapa da obra concluída, já conta com área de lazer, convivência e brinquedos. O aposentado Edinaldo Monteiro, morador do município, se exercita diariamente no espaço.

“Temos que aproveitar o espaço para fazer atividade física e manter o vigor. Sempre venho correr ou fazer algum tipo de exercício aqui, o que me faz muito bem. As crianças também aproveitam a primeira parte entregue do Complexo para brincar e se divertir. A expectativa é grande para o término das obras”, celebra Edinaldo.

Entre as recentes entregas do Estado, realizadas através de convênios firmados entre o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), e as prefeituras dos municípios, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Pará (FDE) estão a construção do ginásio poliesportivo e a modernização do complexo esportivo de Garrafão do Norte, além do novo ginásio poliesportivo de Brasil Novo.

A pasta segue com quatro obras em andamento sendo: a quadra de esportes da Escola Municipal de Tempo Integral Antônio de Freitas e campo de futebol de Alacilândia, em Conceição do Araguaia; a construção do Estádio Municipal de Juruti; e a reconstrução da praça Menino de Deus, em Marituba.

Em maio deste ano, foi entregue a primeira etapa das obras de reconstrução da Praça Menino Deus, que conta com áreas do pet place, espaço voltado ao lazer com animais de estimação, um jardim sensorial com canteiros de plantas que estimulam os cinco sentidos e uma trilha sensorial.

Diversos equipamentos da praça também passaram por melhorias: a pista de skate recebeu nova pintura e piso; a academia ao ar livre teve os aparelhos substituídos; o playground ganhou base de concreto para os balanços, e as quadras esportivas foram reconstruídas com nova pintura e substituição da areia. Novos quiosques e banheiros em contêineres também foram instalados, substituindo as estruturas anteriores. A segunda fase trará praça de alimentação, espaços inclusivos e fonte interativa.

A técnica de enfermagem, Cássia Rosário, moradora de Marituba, recomenda o passeio. “A primeira etapa da praça Menino Deus está bem executada, gostei bastante dos novos espaços entregues. Tenho como hábito frequentar a praça após a missa, costumo ir lanchar e acho que é um ótimo espaço de lazer, seguro, sobretudo para os jovens. A minha expectativa para a entrega da segunda etapa é a melhor possível, já que é nessa praça que acontecem os principais eventos da cidade”, diz.