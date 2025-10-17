Governo do Pará divulga novo cronograma de convocações da PM e Corpo de Bombeiros

O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan anunciaram nesta quinta-feira (16) o novo cronograma de convocações dos aprovados nos concursos da Polícia Militar do Pará (PMPA) e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

Durante visita aos alunos em curso de formação, o governador afirmou:

“Estamos acompanhando os alunos do curso de formação e, como compromisso, vamos divulgar o novo cronograma de convocação. É mais segurança pública por todo o Pará. Compromisso firmado, compromisso cumprido.”

Cronograma previsto para chamadas

O novo calendário prevê duas etapas principais de convocações:

Prazo Polícia Militar Corpo de Bombeiros

Até 15 de dezembro de 2025 1.463 convocados (1.363 praças + 100 oficiais) 714 convocados (684 praças + 30 oficiais)

Até 15 de junho de 2026 1.496 convocados (1.362 praças + 134 oficiais) 744 convocados (684 praças + 60 oficiais)

Com isso, todos os aprovados nos certames devem ser chamados dentro dos prazos estabelecidos nos respectivos editais.

Esse processo integra o maior concurso da história da segurança pública estadual. A primeira lista de nomeações teve 1.585 candidatos convocados em 4 de abril de 2025 (1.100 para a PM e 485 para os Bombeiros).

Os editais dos concursos foram lançados em 2023, sendo aplicadas as provas no final daquele ano e no início de 2024.

Com essas convocações, o governo estadual reforça o compromisso de ampliar o efetivo das forças de segurança em todo o Pará, intensificando a presença policial e operacional nas várias regiões do estado.

Imagem: Ag Pará