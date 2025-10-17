sexta-feira, outubro 17, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Governo do Pará divulga novo cronograma de convocações da PM e Corpo de Bombeiros

O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan anunciaram nesta quinta-feira (16) o novo cronograma de convocações dos aprovados nos concursos da Polícia Militar do Pará (PMPA) e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

Durante visita aos alunos em curso de formação, o governador afirmou:

“Estamos acompanhando os alunos do curso de formação e, como compromisso, vamos divulgar o novo cronograma de convocação. É mais segurança pública por todo o Pará. Compromisso firmado, compromisso cumprido.”

 Cronograma previsto para chamadas

O novo calendário prevê duas etapas principais de convocações:

Prazo    Polícia Militar     Corpo de Bombeiros

Até 15 de dezembro de 2025     1.463 convocados (1.363 praças + 100 oficiais)  714 convocados (684 praças + 30 oficiais)

Até 15 de junho de 2026              1.496 convocados (1.362 praças + 134 oficiais)  744 convocados (684 praças + 60 oficiais)

Com isso, todos os aprovados nos certames devem ser chamados dentro dos prazos estabelecidos nos respectivos editais.

Esse processo integra o maior concurso da história da segurança pública estadual. A primeira lista de nomeações teve 1.585 candidatos convocados em 4 de abril de 2025 (1.100 para a PM e 485 para os Bombeiros).

Os editais dos concursos foram lançados em 2023, sendo aplicadas as provas no final daquele ano e no início de 2024.

Com essas convocações, o governo estadual reforça o compromisso de ampliar o efetivo das forças de segurança em todo o Pará, intensificando a presença policial e operacional nas várias regiões do estado.

Imagem: Ag Pará

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Vídeo: mãe se atrapalha na hora de gravar a filha com Taylor Swift e o desespero é hilário
Próximo artigo
Belém decreta feriado municipal e regime de teletrabalho durante a COP-30

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,238FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315