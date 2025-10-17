Vídeo: mãe se atrapalha na hora de gravar a filha com Taylor Swift e o desespero é hilário

Um vídeo hilário e comovente está fazendo sucesso nas redes sociais, mostrando o drama de uma mãe tentando registrar o momento inesquecível de sua filha com a cantora Taylor Swift.

Apesar da ansiedade e do esforço da mãe para eternizar a cena com seu celular, o registro do encontro acabou não dando certo na gravação original, frustrando a família e divertindo os internautas.

Por sorte, o momento exato do carinho da estrela pop com a jovem fã foi capturado por outra câmera no local, garantindo que a memória fosse salva. O vídeo viralizou, com internautas se divertindo com a trapalhada da mãe e celebrando o afeto de Taylor Swift. A situação serviu como um lembrete divertido das dificuldades de registrar momentos únicos em meio à emoção.

