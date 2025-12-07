Governo do Pará encerra disputas do tênis de mesa com pódio definido no JOAPA

Representantes de Marituba, Cametá, Bragança e Paragominas garantiram o pódio da modalidade, encerrada neste sábado

Por Jessé Lima Melo (SEEL)

O sábado (06) foi movimentado na capital paraense, marcando o segundo dia dos Jogos Abertos do Pará (JOAPA), que premiou novamente os talentos do tênis de mesa, desta vez na categoria masculina. O grande destaque foi Everton Martins de Sousa, de Marituba, que conquistou o troféu de campeão da competição. O vice-campeonato ficou com Sérgio Xavier Lobato, de Cametá, enquanto as medalhas de bronze foram para Denis Brito, de Bragança, e Jean Gomes Albuquerque, de Paragominas.

Com a definição dos pódios no masculino e feminino, a modalidade de tênis de mesa foi oficialmente encerrada nos jogos.

Os Jogos Abertos do Pará são realizados pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), que tem como objetivo promover integração, incentivar o esporte e fortalecer o desenvolvimento esportivo por todo o estado.



O secretário da SEEL, Cássio Andrade, destacou o alto nível da disputa e o papel do JOAPA na valorização do esporte no estado.



“O JOAPA é uma das maiores celebrações esportivas do Pará. Ver municípios diferentes subindo ao pódio mostra a força do esporte paraense e o quanto estamos avançando na formação de novos talentos. Parabenizo todos os atletas pelo desempenho excepcional.”



A programação dos Jogos continua neste domingo (07), a partir das 8h, quando serão conhecidos os medalhistas do basquetebol, handebol, futebol de areia e futsal. Também será anunciado o município que levará o troféu mais aguardado da competição, o Troféu Eficiência.



Foto: Vinicius Pinto / Ag. Pará