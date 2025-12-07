Iasep lança plataforma de telemedicina com especialidades médicas para segurados

Medida objetiva modernizar e agilizar os serviços, para maior eficiência e acesso à saúde para os segurados do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores

Por Aluizio Guedes (IASEP)

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) anuncia o lançamento de plataforma de telemedicina, uma iniciativa que promete revolucionar o atendimento médico para os segurados e seus dependentes. A novidade chega em um momento crucial, quando a escassez de especialistas médicos na região Norte do Brasil se tornou um dos principais desafios para o sistema de saúde local.

A plataforma conta com um aplicativo moderno e intuitivo, permitindo que os segurados agendam e realizem consultas médicas a distância, 24h por dia, todos os dias da semana, diretamente de seus smartphones. O sistema foi desenvolvido para oferecer acesso facilitado a uma ampla gama de especialidades médicas, muitas das quais são escassas.

“Essa tecnologia vai mudar a vida de muitos servidores como eu, que moram no interior”, comemora Maria Santos, professora aposentada da rede estadual e segurada do Iasep, há mais de 20 anos.

O serviço está liberado para todos os segurados do plano, não importa a localidade em que o beneficiário se encontre. As consultas realizadas pelo aplicativo Telessaúde IASEP não consome o limite de cotas do segurado. Para agendar uma consulta especializada, o beneficiário deverá primeiro passar por uma avaliação médica com o clínico geral, disponibilizado na mesma plataforma.

Impacto Regional

O lançamento da telemedicina pelo Iasep representa um marco importante para a modernização e avanço tecnológico do plano. “Nosso objetivo é modernizar e agilizar os serviços, para maior eficiência e acesso à saúde para todos os segurados”, afirmou a presidente do Iasep, Josynélia Tavares Raiol. Com a escassez histórica de especialistas médicos na região norte do país, a iniciativa promete não apenas melhorar o atendimento aos beneficiários, mas também servir como modelo para outras instituições.

Expansão

O Iasep planeja expandir gradualmente os serviços da plataforma, implantando as salas de consultas online em todas as regiões do estado. A expectativa é que, nos próximos meses, a telemedicina se torne uma ferramenta fundamental no arsenal de atendimento do instituto.

Para os segurados interessados em utilizar a nova plataforma, o aplicativo estará disponível para download nas principais lojas de aplicativos, enquanto os agendamentos para especialistas de telemedicina podem ser feitos através do aplicativo.

