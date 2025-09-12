Governo do Pará entrega Complexo de Esporte e Lazer do Parque da Cidade em Santarém

Santarenos ganharam um novo ponto de encontro para esportes, lazer e convivência. O Governo do Pará, em parceria com a Prefeitura de Santarém, entregou o Complexo de Esporte e Lazer do Parque da Cidade, localizado na Avenida Sérgio Henn, em frente ao parque municipal. A inauguração contou com a presença do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan, reforçando o compromisso do Estado com o bem-estar da população.

O espaço ocupa aproximadamente 6.500 m² e foi construído com investimento total de cerca de R$ 5,15 milhões sendo mais de R$ 4,3 milhões do governo estadual e uma contrapartida municipal de quase R$ 800 mil.

O complexo possui infraestrutura diversificada para diferentes públicos e atividades. Há quadras de areia para beach tennis, vôlei de praia e futevôlei; quadras poliesportivas; espaço de calistenia; campo de futebol society com grama sintética; uma área infantil (kids) de brinquedos; espaço pet; academia ao ar livre; espaço para food trucks; estacionamento amplo; além de passarelas, ciclovia, iluminação e demais urbanizações do entorno.

Moradores já haviam começado a utilizar parte da estrutura antes mesmo da entrega oficial. A primeira etapa entregue incluía áreas de lazer, convivência, brinquedos, drenagem do solo, parte da iluminação, áreas de caminhada e paisagismo, o que já melhorou muito o ambiente para quem mora por perto.

A inauguração foi bastante aguardada, pois completa um ciclo de obras iniciado em outubro do ano anterior. O novo complexo representa uma resposta aos pedidos da população por mais espaços públicos de qualidade para esportes, lazer e atividades comunitárias. Além de promover saúde física e mental, o espaço deve servir como ponto de encontro social, fomentando economia local como nos food trucks e lazer para famílias inteiras.

Imagem: Agência Pará