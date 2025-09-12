Mutirão das Juventudes COP30 mobiliza 200 jovens e planta 300 mudas na Etiópia durante a Cúpula do Clima

Mais de 200 jovens de várias partes da África se reuniram em Adis Abeba, na Etiópia, para participar do Mutirão das Juventudes COP30, ação que uniu voluntariado, consciência ambiental e ação prática para enfrentar as mudanças climáticas. Eles plantaram 300 mudas de árvores frutíferas no campus da Universidade de Ciência e Tecnologia de Adis Abeba (AASTU), transformando um espaço acadêmico em área de reflorestamento ativo.

A iniciativa foi promovida pelo Unicef em parceria com a Campeã de Juventudes da COP30, Marcele Oliveira, e contou também com a participação de Leyla Hassanova, que assumiu papel similar na COP29. O mutirão faz parte de uma agenda maior da presidência da COP30, marcada para novembro de 2025 em Belém, com foco especial em justiça climática, protagonismo jovem e soluções concretas para mitigação e adaptação climática.

O plantio de mudas frutíferas é simbólico: além de contribuir para a restauração de áreas verdes, ele reforça a segurança alimentar local, envolvimento comunitário e resiliência frente às crises ambientais. A ação também serviu para mostrar como jovens estão transformando debates globais em iniciativas práticas um modelo que será repetido em diversas partes do mundo por meio da plataforma digital do Mutirão das Juventudes, que reúne, conecta e valoriza ações juvenis ligadas à crise climática.

Imagem: Fitsum Biniam