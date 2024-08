Governo do Pará participa do Fórum Empresarial LIDE, hoje, no Rio de Janeiro

O governador Helder Barbalho participará, nesta sexta-feira, 16, da 23ª edição do Fórum Empresarial LIDE, realizado no Hotel Fairmont, em Copacabana, Rio de Janeiro (RJ). A programação com o chefe do Executivo Estadual começará às 10h, com o painel “Desenvolvimento Regional gerando emprego e renda”.

Além de Helder Barbalho, participarão do evento os governadores Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Gladson Cameli (Acre), Paulo Dantas (Alagoas), Wilson Lima (Amazonas), Renato Casagrande (Espírito Santo), Ronaldo Caiado (Goiás), Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), Mauro Mendes (Mato Grosso), Rafael Fonteles (Piauí) e Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), e ainda o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth.

Com temas como democracia, mineração e óleo e gás, transição energética, inteligência artificial e investimentos na economia brasileira em 2024, o Fórum é considerado o mais representativo do Brasil, reunindo presidentes e vice-presidentes das maiores empresas do país e autoridades públicas de todas as esferas, para debater uma agenda nacional sobre desenvolvimento socioeconômico. Mais de 300 líderes empresariais são esperados.

O evento terá transmissão ao vivo pelo link aovivo.lide.com.br

Imagem: Divulgação