Grau Técnico promove feiras de empregabilidade e empreendedorismo na Região Metropolitana de Belém

O Grau Técnico realiza, entre os meses de outubro e novembro, uma série de eventos voltados à empregabilidade e ao empreendedorismo. Com entrada gratuita e programação aberta ao público, as feiras têm o objetivo de aproximar estudantes e a comunidade das oportunidades do mercado de trabalho, além de incentivar a criação de negócios próprios e o desenvolvimento profissional.

Os eventos contam com vagas de estágio e emprego, palestras temáticas, oficinas práticas, exposições de produtos e espaços de networking, reunindo empresas parceiras, empreendedores locais e especialistas em diversas áreas.

Segundo o gestor do Grau Técnico Belém, Ananindeua e Castanhal, Rodrigo Lyra, “essas feiras são uma oportunidade única para transformar aprendizado em oportunidades reais. É um espaço para conhecer talentos, fortalecer parcerias e impulsionar sonhos que começam dentro das nossas salas de aula”, pontua.

Serviço:

Grau Técnico – Feira da Empregabilidade

Data: 23/10/2025, de 10h às 14h | Unidade Castanhal – Trav. Lauro Sodré, 1796, Ianetama.

Data: 31/10/2025, de 10h às 13h | Unidade Belém Centro – Avenida Governador Magalhães Barata, 935, São Brás.

Data: 07/11/2025, de 10h às 13h | Unidade Ananindeua – Rod. dos Trabalhadores, em frente ao Conjunto Stélio Maroja (Coqueiro).

Grau Técnico – 1ª Feira de Empreendedorismo

Data: 31/10/2025, de 10h às 13h | Unidade Belém Centro – Avenida Governador Magalhães Barata, 935, São Brás

Imagem: Divulgação