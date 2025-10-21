terça-feira, outubro 21, 2025
Vídeo: Mateus Solano quebra o silêncio e se pronuncia sobre tapa em celular de espectadora

O incidente ocorreu no Rio Grande do Sul, no dia 14 de outubro, enquanto o ator apresentava seu monólogo, ‘O Figurante’. Sua assessoria informou que ele está disposto a reparar qualquer dano causado ao aparelho.

O ator Mateus Solano se manifestou pela primeira vez nesta terça-feira (21) em seus stories do Instagram, após viralizar nas redes sociais por um vídeo em que aparece agindo de forma brusca contra o celular de um espectador durante o monólogo “O Figurante”, no Rio Grande do Sul, em 14 de outubro.

No pronunciamento, Solano surpreendeu ao negar a ação: “Eu não dei tapa nenhum, nem no celular e muito menos em qualquer pessoa,” afirmou o ator, que disse ter achado “o máximo poder, através dessa polêmica, levantar um pouco essa questão da falta de educação do público” no teatro.

A Versão do “Furto” em Cena

Mateus Solano explicou que, na verdade, ele agiu como um “ninja” e um “trombadinho”: “O que fiz foi agir como um trombadinho e rapidamente, eu furtei o celular e joguei debaixo da câmera”.

O ator revelou que, por coincidência, a apresentação estava sendo filmada para ser enviada ao diretor, que mora em Portugal. Isso permitiu que ele tivesse “provas” de que não causou dano, mas apenas tirou o celular que o estava “atrapalhando”. Ele reforçou que a polêmica é importante para debater a importância da atenção e da experiência “única” do teatro, que é prejudicada pela luz dos celulares.

O Que Mostra o Vídeo Viralizado

O vídeo que gerou a polêmica mostra Mateus Solano no palco, em Santa Rosa (RS), dando o que parece ser um tapa no celular de uma pessoa na primeira fila, derrubando o aparelho no chão.

A assessoria do ator já havia se pronunciado anteriormente, informando que a plateia é avisada repetidamente para desligar os aparelhos. A equipe explicou que, naquele momento específico, a ação de retirar o celular é realizada pela personagem Ivana — uma das figuras que Solano interpreta e que interage com o público.

A assessoria também garantiu que, apesar do esclarecimento, Mateus Solano se prontifica a reparar qualquer dano que o aparelho possa ter sofrido. O ator segue em turnê pelo país e continuará recebendo o público para fotos e abraços após as sessões.

Foto: Instagram

