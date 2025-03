Gusttavo Lima: definição sobre carreira política fica para 2026

Cantor confirmou que estará na pré-candidatura de Ronaldo Caiado, mas salientou que tomará a decisão de entrar ou não na política em 2026

O cantor Gusttavo Lima confirmou que participará do evento de lançamento da candidatura de Ronaldo Caiado (União Brasil) à Presidência da República, marcado para o início de abril, em Salvador (BA). No entanto, ressaltou que só decidirá sobre possível entrada na política em 2026.

Caiado pretende oficializar sua pré-candidatura em 4 de abril, durante a cerimônia de entrega do título de cidadão baiano a ele. Por meio da assessoria, Gusttavo Lima confirmou presença no evento e destacou sua amizade com Caiado, mas negou que haja qualquer definição sobre eventual chapa conjunta.

“Em relação à especulação sobre possível filiação partidária do cantor, enfatizamos que Gusttavo Lima participará do evento em questão estritamente em apoio a Ronaldo Caiado (de quem é amigo pessoal), não existindo definições sobre esse assunto. Reforçamos que Gusttavo Lima não tem partido, mas apoia o governador. Qualquer decisão por parte do cantor somente será tomada em 2026”, escreveu a assessoria em nota encaminhada.

Enquanto o cantor mantém proximidade com Caiado, ele também tem sido cortejado por Marçal e pelo PRTB, atual partido do empresário. Recentemente, os dois viajaram juntos para Miami, nos Estados Unidos, onde discutiram possíveis planos para 2026.

Reprodução Metrópoles

Foto: Reprodução Instagram