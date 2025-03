Ministra do STM sobre escolha de Lula: “Meus aplausos”

Maria Elizabeth comemora indicação de uma mulher para a Corte Militar

A futura presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, comemorou a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de indicar uma mulher como ministra da Corte Militar. Ela disse que a escolha “engrandece a República”.

Neste sábado, o petista anunciou a escolha da advogada Verônica Abdalla Sterman para integrar o STM. O nome dela ainda precisa ser aprovado pelo Senado.

Maria Elizabeth, que assume na quarta-feira (12) a presidência do Tribunal, lembrou à CNN que também foi escolhida por Lula em um 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no ano de 2007. Ela foi a primeira e única mulher a integrar a alta Corte Militar nesses 216 anos de existência.

“A indicação da doutora Verônica Sterman no mesmo Dia Internacional da Mulher, quando fui indicada pelo mesmo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2007, engrandece a República, diversifica a Justiça Militar e torna o Poder Judiciário mais inclusivo. Meus aplausos”, disse ela à reportagem.

De acordo com informações do Palácio do Planalto, Verônica é graduada em Direito pela Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e tem especialização em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas (GVlaw). Realizou pós-graduação na mesma área pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), em parceria com a Universidade de Coimbra, em Portugal. Tem mestrado em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo. Ela é fundadora do escritório Abdalla Sterman Sociedade de Advogados, especializado em Direito Penal e Penal Econômico. Foi assessora e relatora do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados em São Paulo (OAB-SP).

Apelos

A ministra Maria Elizabeth já vinha fazendo apelos públicos ao presidente Lula para escolher uma mulher para a vaga aberta no Tribunal.

Ao “CNN Entrevistas”, a ministra disse: “Eu estou aqui pedindo, clamando ao presidente, que indique uma mulher, para que eu tenha uma companheira ao meu lado que possa, junto comigo, defender as questões de gênero”.

