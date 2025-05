Há 8 anos, todo um universo cinematográfico fracassou com um único filme: Agora o reboot está sendo preparado

Será esse o sucesso que fará a saga voltar a agradar o público? Aqui nós contamos para você.

Oito anos atrás, a Universal Pictures queria criar seu próprio universo cinematográfico no estilo Marvel com um sucesso de bilheteria estrelado por Tom Cruise. O plano era ambicioso: reviver monstros clássicos do cinema com um elenco de luxo que incluía Russell Crowe, Angelina Jolie, Javier Bardem e Johnny Depp. E embora esse novo Dark Universe tenha nascido, ele também morreu com seu primeiro filme.

A Múmia foi um fracasso tanto de crítica quanto de bilheteria, já que o que deveria ser o início de um grande universo memorável para o cinema, acabou sendo seu próprio desastre. Dirigido por Alex Kurtzman, o longa tem 15% de aprovação dos críticos, que notaram que a história não tinha alma, um tom definido e que parecia mais um veículo para o ego de Cruise do que um filme de aventura com identidade própria.

Oito anos atrás, a Universal Pictures queria criar seu próprio universo cinematográfico no estilo Marvel com um sucesso de bilheteria estrelado por Tom Cruise. O plano era ambicioso: reviver monstros clássicos do cinema com um elenco de luxo que incluía Russell Crowe, Angelina Jolie, Javier Bardem e Johnny Depp. E embora esse novo Dark Universe tenha nascido, ele também morreu com seu primeiro filme.

A Múmia foi um fracasso tanto de crítica quanto de bilheteria, já que o que deveria ser o início de um grande universo memorável para o cinema, acabou sendo seu próprio desastre. Dirigido por Alex Kurtzman, o longa tem 15% de aprovação dos críticos, que notaram que a história não tinha alma, um tom definido e que parecia mais um veículo para o ego de Cruise do que um filme de aventura com identidade própria.

Mas agora, A Múmia está pronta para emergir de seu sarcófago mais uma vez com um reboot da Blumhouse e da Atomic Monster — dois nomes especialistas em terror de baixo orçamento, mas de alto impacto — com a Warner Bros. como aliada. No comando do projeto está o diretor e roteirista Lee Cronin, prometendo uma abordagem completamente nova da trama.

A produção já está em andamento na Irlanda, e o elenco, assim como o primeiro filme, parece promissor com Laia Costa (A Roda do Tempo), Jack Reynor (Midsommar), May Calamawy (Gladiador 2), Verónica Falcón (Ozark) e Mai Elghety (Clash).

Embora o enredo exato ainda seja desconhecido, o certo é que este reboot não tem vínculos com as produções anteriores, nem com Cruise nem com Brendan Fraser. Será este o verdadeiro renascimento de A Múmia ou apenas mais uma tentativa fracassada de ressuscitá-la? O tempo (e os antigos deuses da indústria) dirão.

Por Adoro Cinema – Iris Dias