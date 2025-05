Nalbert se derrete pelo Sada Cruzeiro após título da Superliga Masculina

Hoje comentarista do Sportv, campeão olímpico exaltou a conquista do time mineiro neste domingo (4)

Nuno Krause

Comentarista do Sportv e campeão olímpico com a seleção brasileira de vôlei, Nalbert não poupou elogios ao Sada Cruzeiro neste domingo (4). Dentro do ginásio do Ibirapuera, a equipe mineira bateu o Vôlei Renata/Campinas por 3 sets a 1 e sagrou-se eneacampeã da Superliga Masculina.

Após a partida, Nalbert exaltou a conquista e apontou a força do elenco cruzeirense como primordial para a vitória sobre os paulistas.

“Impressionante o Cruzeiro. Quando a gente acha que alguém vai chegar e desbancar, vem esse time e consegue ganhar mais uma. Na minha opinião, o que fez a diferença no jogo de hoje: a experiência. Eles começaram muito mal o jogo, perderam o primeiro set, o Felipe usou todo o elenco, a gente viu os centrais muito bem. O que Lucão jogou hoje foi brincadeira: terminou como o maior pontuador do jogo, 80% de aproveitamento no ataque”, começou o “capitão”.

“A gente fala do Vaccari, do Oppenkkoski, a gente fala de um elenco que pode entrar a qualquer momento e fazer a diferença. E essa foi a diferença na final de hoje. Porque sabemos como o Campinas trabalhou durante toda a temporada – basicamente com o mesmo sexteto, o mesmo time. O Horácio Dileo não tem essa filosofia de mudar muito. Acabou faltando um pouquinho. Vimos o Cruzeiro no final do jogo voando fisicamente, todo mundo no melhor da forma, forçando o saque, e o Campinas caiu um pouco. É isso, Cruzeiro sendo Cruzeiro”, completou.

Hegemonia do Sada Cruzeiro

Mais uma vez, o Cruzeiro conquistou uma temporada de excelência. O time começou com os títulos do Campeonato Mineiro e da Supercopa Brasil. Além disso, levantou as taças do Mundial de Clubes e do Sul-Americano.

Foto: CBV