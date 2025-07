Hailey Bieber cria corrente de cintura como porta-gloss da Rhode

Empresária deu nova funcionalidade a ‘body chain’ em campanha de verão da sua marca de beleza

Por Sofia Duarte

Depois do sucesso da capinha de celular com o encaixe perfeito para o lip balm da Rhode, agora Hailey Bieber aposta em um novo acessório com funcionalidade parecida. Trata-se de uma corrente de cintura (a famosa body chain, em inglês), que vem justamente no período de verão do hemisfério norte.

O acessório apareceu em uma nova campanha da Rhode que apresenta uma versão limitada do seu já conhecido gloss Peptide Lip Tint. Inspirada em um drinque cítrico de limão, a cor Lemontini traz um tom de dourado translúcido com brilho suave e, no vídeo publicitário, o item surge pendurado em uma corrente de cintura que também tem o nome da marca escrito.

O objeto, que adiciona um toque interessante ao look com biquíni, segue a tendência de penduricalhos nas bolsas, que tem dominado o mundo da beleza principalmente com chaveiros acoplados nas embalagens de produtos para os lábios. Além da praticidade para o retoque no dia a dia, a ideia é trazer um detalhe divertido, charmoso e fofo para o visual.

Embora não esteja oficialmente à venda (pelo menos por enquanto) e é provável que tenha sido utilizada apenas para fotos e vídeos, a invenção deu o que falar nas redes sociais. “O body chain como porta-gloss é brilhante”, escreveu uma pessoa nos comentários da publicação da Rhode. “Desde quando a gente leva gloss para o mar? E melhor, por quê?”, opinou outra.

No Brasil, ainda teve quem mostrasse que Bianca Andrade, dona da Boca Rosa, apareceu com essa ideia antes.

Outra questão apontada pelo público foi o aumento do preço – a nova cor custará 20 dólares, enquanto as outras saem por 18. “Outro aumento de preço nessa economia? Desculpa, Rhode, estou fora”, disse uma pessoa. “O preço aumentar depois de uma venda bilionária é meio que um péssimo jeito de agradecer os consumidores leais”, acrescentou outra.

Hailey Bieber também anunciou o lançamento de um kit especial para o verão, que inclui o gloss Lemontini, um blush e o Glazing Mist, que hidrata e traz um glow à pele, em um nécessaire amarelo.

Fotos: @haileybieber/Instagram