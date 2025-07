Lana Del Rey ‘abençoa’ carreira de Addison Rae ao cantar Diet Pepsi

Mais de 90 mil pessoas assistiram ao encontro

Por Rômulo Santana

Addison Rae e Lana Del Rey dividiram o palco para performar a música Diet Pepsi. Durante um show na última quinta-feira (3), no Estádio de Wembley, em Londres, um público de aproximadamente 90 mil pessoas assistiu às artistas cantarem juntar a canção que é hit nas redes e fora delas. As duas também apresentaram canção inédita e fizeram publicações superfofas nas redes sociais.

Esta foi a penúltima noite da turnê “Lana Del Rey UK and Ireland Tour 2025”. A artista contou com o trio London Gramma e a cantora Banks para abrir seus shows na Irlanda e no Reino Unido. Mas coube à Rae a missão de abrir ambos os shows finais, em Londres.

Após Addison esquentar o público com Money Is Everything, Aquamarine e Fame Is a Gun, Lana convidou a artista para retornar ao palco. Juntas, elas levaram o público à loucura cantando DietPepsi — pela segunda vez na noite, já que a canção também estava presente no setlist de abertura. As cantoras também apresentaram 57.7, faixa inédita de Del Rey.

Lana tem o costume de apoiar artistas em início de carreira e, com Adison Rae, não poderia ser diferente – a jovem conseguiu furar a bolha de ser “artista pop que bombou no TikTok” e chegou às principais paradas internacionais.

Nas redes sociais, os fandoms lembraram que Lana já fez esse “amadrinhamento” com Billie Eilish, Madison Beer e Camila Cabello em seus shows.

Após a apresentação, emocionada, Rae publicou uma foto em que ela e Lana se olham durante a performance.

“Nunca me esquecerei disso. Muito obrigada à mais bela mulher divina, de coração, alma, mente… Lana. Eu sou a garota mais feliz e sortuda do mundo. Estar ao seu lado é espiritual”, confessou a nova queridinha da gen z.

Na noite anterior, Lana compartilhou uma foto em que a jovem aparece encolhida usando um vestido branco, ela sorri enquanto segura um microfone.

Na legenda, a @honeymoon escreveu: “Acordada a noite toda” e novata respondeu nos comentários com: “Eu faria isso de novo, de novo e de novo”.