sábado, abril 11, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Plantio de mudas mobiliza moradores em ação de educação ambiental em Marabá

Ação de incentivo à educação ambiental e arborização reuniu moradores, estudantes e representantes do poder público no Residencial Jardim do Éden, em Marabá, no Sudeste paraense. A iniciativa foi realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), por meio do Escritório Regional de Carajás, e resultou no plantio de 200 mudas de árvores.

A atividade também contou com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá e a parceria da Associação de Moradores do Residencial Minha Casa Minha Vida. A mobilização envolveu dezenas de famílias e reforçou a importância da participação coletiva em iniciativas voltadas à melhoria da qualidade de vida e à preservação ambiental.

Localizado no núcleo Morada Nova, o Residencial Jardim do Éden integra o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, destinado principalmente a famílias de baixa renda. Criado para contribuir com a redução do déficit habitacional e ordenar a expansão urbana do município, o bairro reúne cerca de 950 moradias. É um dos principais projetos de habitação popular em Marabá.

DESAFIOS E SOLUÇÕES

Com estrutura planejada, iluminação pública e rede básica de serviços, o Residencial ainda enfrenta desafios comuns a áreas urbanas em processo de consolidação, como mais espaços comunitários e ampliação de ações voltadas ao bem-estar coletivo.

Nesse contexto, o plantio de árvores foi uma iniciativa simbólica, mas que contribui para fortalecer o vínculo entre moradores e o território onde vivem. Além de oferecer sombra e melhoria no microclima urbano, a arborização estimula o cuidado com os espaços públicos e reforça a importância da sustentabilidade no cotidiano das comunidades.

PARTICIPAÇÃO

Da programação participaram cerca de 150 crianças da Escola Municipal Fé em Deus, que colocaram as mãos na terra e acompanharam o plantio das mudas, vivenciando de forma prática conceitos de educação ambiental e aprendendo a importância da preservação da natureza.

Para o gerente do Escritório Regional de Carajás do Ideflor-Bio, Márcio Holanda, iniciativas como essa demonstram que a transformação dos espaços urbanos passa pelo engajamento coletivo. “Cada muda plantada aqui representa esperança e responsabilidade com o futuro. Quando poder público, comunidade e crianças participam juntos de ações como esta, estamos formando uma nova consciência ambiental e ajudando a construir um bairro mais verde, saudável e acolhedor para todos”, ressaltou.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
Moradia ganha centralidade no debate climático em Pernambuco
Próximo artigo
Hana Ghassan lança nova etapa do Asfalto Por Todo o Pará com 270 km de pavimentação

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
WebBanner_AnitaGerosa_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315