Plantio de mudas mobiliza moradores em ação de educação ambiental em Marabá

Ação de incentivo à educação ambiental e arborização reuniu moradores, estudantes e representantes do poder público no Residencial Jardim do Éden, em Marabá, no Sudeste paraense. A iniciativa foi realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), por meio do Escritório Regional de Carajás, e resultou no plantio de 200 mudas de árvores.

A atividade também contou com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá e a parceria da Associação de Moradores do Residencial Minha Casa Minha Vida. A mobilização envolveu dezenas de famílias e reforçou a importância da participação coletiva em iniciativas voltadas à melhoria da qualidade de vida e à preservação ambiental.

Localizado no núcleo Morada Nova, o Residencial Jardim do Éden integra o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, destinado principalmente a famílias de baixa renda. Criado para contribuir com a redução do déficit habitacional e ordenar a expansão urbana do município, o bairro reúne cerca de 950 moradias. É um dos principais projetos de habitação popular em Marabá.

DESAFIOS E SOLUÇÕES

Com estrutura planejada, iluminação pública e rede básica de serviços, o Residencial ainda enfrenta desafios comuns a áreas urbanas em processo de consolidação, como mais espaços comunitários e ampliação de ações voltadas ao bem-estar coletivo.

Nesse contexto, o plantio de árvores foi uma iniciativa simbólica, mas que contribui para fortalecer o vínculo entre moradores e o território onde vivem. Além de oferecer sombra e melhoria no microclima urbano, a arborização estimula o cuidado com os espaços públicos e reforça a importância da sustentabilidade no cotidiano das comunidades.

PARTICIPAÇÃO

Da programação participaram cerca de 150 crianças da Escola Municipal Fé em Deus, que colocaram as mãos na terra e acompanharam o plantio das mudas, vivenciando de forma prática conceitos de educação ambiental e aprendendo a importância da preservação da natureza.

Para o gerente do Escritório Regional de Carajás do Ideflor-Bio, Márcio Holanda, iniciativas como essa demonstram que a transformação dos espaços urbanos passa pelo engajamento coletivo. “Cada muda plantada aqui representa esperança e responsabilidade com o futuro. Quando poder público, comunidade e crianças participam juntos de ações como esta, estamos formando uma nova consciência ambiental e ajudando a construir um bairro mais verde, saudável e acolhedor para todos”, ressaltou.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias